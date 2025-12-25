Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 25 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna se siguió jugando después de Navidad y varios apostadores se conectaron.

Las apuestas se realizaron con montos entre los 500 y 10.000 pesos. Además, los ganadores se conocieron a partir de las 8:30 de la noche.

¿Será que su número y su signo zodiacal tuvieron suerte durante el Super Astro Luna de este 25 de diciembre de 2025? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 25 de diciembre de 2025

Las cuatro balotas numéricas se movieron a toda marcha a partir de las 8:30 de la noche y, tan solo unos segundos después, determinaron que el número ganador fue XXXX.

Por otra parte, la última balota reveló que el signo zodiacal que completó la combinación ganadora fue XXXX.

Tenga en cuenta que en el Super Astro Luna existen tres escenarios para poder ganar y que los premios son los siguientes:

42.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los tres números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los dos números de izquierda a derecha.

¿Cómo se seguirá jugando al Super Astro Luna después del festivo?

Tras el 25 de diciembre de 2025, el Super Astro Luna volverá a ser el sorteado el viernes 26 de diciembre, a las 10:50 de la noche.

Mientras tanto, el sábado se jugará a las 10:42 de la noche y el domingo 28 de diciembre a las 8:30 de la noche.

No olvide que, como todas las noches, cada uno de los resultados estarán aquí en el portal web de Noticias RCN.

Además, posteriormente, si usted lo desea, puede corroborar la combinación numérica en la página oficial del juego de azar.