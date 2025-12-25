CANAL RCN
Internacional

California enfrenta fuertes lluvias e inundaciones durante el fin de año

Durante el 24 de diciembre se registraron lluvias intensas, de hasta 25,4 cm en algunas zonas en el sur de California, provocando inundaciones y deslizamientos.

Foto: AFP

AFP

diciembre 25 de 2025
07:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el sur de California durante la celebración de Navidad. Las autoridades del estado también alertaron sobre deslizamientos en zonas que sufrieron incendios y se pronostican más aguaceros y vientos fuertes hasta el viernes.

Impulsada por un río atmosférico conocido como "Expreso Piña", que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, la tormenta registrada podría descargar el equivalente a varios meses de lluvia en solo algunos días.

Aeronave de la Marina de México se accidentó durante misión médica en Texas
RELACIONADO

Aeronave de la Marina de México se accidentó durante misión médica en Texas

"Una corriente de aire muy húmeda provocará fuertes lluvias en California el jueves", incluida Los Ángeles, la segunda ciudad de Estados Unidos, indicó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

El NWS advirtió del "riesgo moderado" de precipitaciones excesivas sobre partes del sur de California desde el jueves hasta la mañana del viernes y de la posibilidad de "numerosas inundaciones repentinas".

Debido a esto, las autoridades declararon el estado de emergencia en varios condados, incluido Los Ángeles.

Al menos 3 muertos durante la tormenta

Durante el 24 de diciembre se registraron lluvias intensas, de hasta 25,4 cm en algunas zonas en el sur de California, provocando inundaciones y arrastre de escombros.

El diario Los Angeles Times informó que al menos tres personas habían muerto en incidentes relacionados con la tormenta, incluido un hombre de San Diego por la caída de un árbol.

En el condado de San Bernardino, adyacente a Los Angeles, las autoridades dijeron a la AFP que estaban trabajando para desviar el agua de las inundaciones.

Vince Zampella, el cocreador del videojuego Call of Duty, falleció en grave accidente de tránsito
RELACIONADO

Vince Zampella, el cocreador del videojuego Call of Duty, falleció en grave accidente de tránsito

Por su parte, el departamento de bomberos de ese condado acudió a la localidad de Wrightwood para ayudar a personas "a salir de sus viviendas" o que quedaron "varadas en sus vehículos", indicó su portavoz, Christopher Prater.

Alerta en varias regiones del estado

Bajo alerta especial están las regiones de Pacific Palisades y Malibú, en la costa, que intentan recuperarse tras ser arrasadas por los letales incendios de enero.

Mientras que en el norte de California, el San Francisco Chronicle informó la detección de una peligrosa tormenta en desarrollo durante la mañana del jueves en el área de la bahía de San Francisco, lo que podía provocar emergencias por inundaciones repentinas.

Poco después del mediodía del jueves (20H00 GMT), la oficina del NWS en San Francisco advirtió que una fuerte tormenta eléctrica cerca de Santa Cruz podría generar un tornado.

El servicio también pronosticaba una tormenta invernal que podría traer intensas nevadas a las montañas de Sierra Nevada, a lo largo de la frontera oriental californiana.

VIDEO I Apagón masivo en San Francisco causa pánico: la mayoría de los afectados ya recuperaron la electricidad
RELACIONADO

VIDEO I Apagón masivo en San Francisco causa pánico: la mayoría de los afectados ya recuperaron la electricidad

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Venezuela excarceló a más de 60 detenidos durante la noche de Navidad

México

Grave accidente de tránsito dejó al menos ocho muertos y 19 heridos en México

Papa León XIV

Papa León XIV oró por el fin de las guerras e impartió la bendición urbi et orbi

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 25 de diciembre de 2025

¡Se siguen conociendo ganadores después de la Navidad tras el sorteo del Super Astro Luna de este 25 de diciembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Animales

VIDEO | Hombre estaba vendiendo cachorros como "regalo de Navidad" en plena calle de Bogotá

Un video difundido en redes expuso la presunta venta ilegal de animales en el espacio público.

Epa Colombia

Desgarrador mensaje de la mamá de 'Epa Colombia' tras pasar la primera Navidad sin su hija

Mercado de Fichajes

Luis Fernando Muriel se acerca al FPC: Los dos grandes que lo quieren en sus filas

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores