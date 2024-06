Otty Patiño, del lado de los victimarios

Hace dos años, el 28 de junio de 2022 para ser más exactos, la Comisión de la Verdad presentó a toda Colombia su informe final. Eran páginas enteras dedicadas a contar todo lo que había ocurrido en nuestro país durante el conflicto armado desde 1958 a 2022, todo reunido en 11 volúmenes. El informe fue más allá y entregó una lista de recomendaciones que tenían como único objetivo seguir caminando hacia la esquiva paz.

¿Y adivinen qué? no es muy difícil averiguarlo; basta con solo prender la radio, leer las primeras páginas de un periódico o escuchar a la gente del Cauca, del Valle, del Tolima y de muchos otros territorios colombianos.

Una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad fue desmantelar todas las estructuras criminales, investigar y sancionar a sus miembros y líderes, pero en estos dos años, bajo la bandera de la palabra paz -ya muy ultrajada de por sí- se han cometido. toda clase de barbaridades, y no me refiero solamente al terrorismo, al que le volvieron a abrir las puertas de par en par, me refiero a la indolencia ya la indiferencia del Gobierno con las víctimas, al lamento del alto comisionado Otty Patiño por la muerte de alias Hermes, un terrorista que fue abatido en operaciones militares en Nariño. Lo de Otty Patiño fue un desconsuelo incomprensible y ofensivo para las víctimas.

Patiño, en pocas palabras, abrazó al criminal y les dio la espalda a las víctimas de 'Hermes', sobre todo a las decenas de niños que se reclutó para llevarse a su banda criminal: la Segunda Marquetalia.

A 'Hermes', que hizo parte del proceso de paz en 2016, lo señaló, recientemente, de ser el responsable de varios homicidios, de narcotráfico y de minería ilegal. De hecho, esta 'joyita' tenía una orden de captura vigente y la Fiscalía lo investigaba por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, porte y tráfico de armas, municiones y explosivos.

“Fue algo fatídico. Hemos ido maltratando la confianza con la Segunda Marquetalia”, dijo Patiño.

Señor comisionado, fatídico es ligar y asociar la palabra confianza a la Segunda Marquetalia, grupo criminal que está bajo el mando de 'Iván Márquez', el traidor que se escondió en Venezuela volvió a la clandestinidad ya las armas después de burlonamente firmar el acuerdo del Teatro Colón.

Pero, así como las palabras del comisionado para la paz ofenden al país, aturde el silencio del presidente por no rechazar esta salida en falsa. Indigna la indiferencia y que miren a otro lado, a Palestina, por ejemplo. Parece que los casi 15.000 testimonios plasmados en el informe final de la Comisión de la Verdad los hubieran olvidado y todo hubiera quedado en un discurso y en papel.

Y parece que quedó en el olvido porque en el informe, pide la comisión, que haya un reconocimiento a las víctimas del conflicto armado y se hagan esfuerzos para garantizar la no repetición de los crímenes y mejorar la protección de la sociedad civil.

Así que, si hablamos de víctimas y de cómo les estamos fallando, basta con buscar reacciones del Gobierno por la muerte de don Rafael, el hombre de 57 años que cuidaba motos y que fue asesinado por las disidencias de las Farc en Jamundí, Valle.

Ni medio trino hubo del presidente Petro por el fallecimiento de don Rafael. Él murió luego de batallar 12 días en una clínica de Cali. Ese día no hubo condolencias para su familia, al país solo le devolvieron las condolencias por el criminal de la Segunda Marquetalia ¿por qué sí 'Hermes' y por qué no don Rafael?

Una respuesta que no existe y un silencio atronador que jamás entenderá este país que se está cansando de ver cómo premian con mesas de diálogo y venias a los criminales que se burlan del sueño de todos, incluso de quienes sí creyeron en el proceso de paz, como Esteban Guzmán, el segundo firmante del acuerdo asesinado en menos de una semana en el departamento que el Estado ya perdió: el Cauca.

La cifra en el país ya asciende a 14 firmantes asesinados en lo que va de este año. Guzmán fue secuestrado y asesinado por quienes alguna vez lo consideraron su camarada y que hoy se hacen llamar Estado Mayor Central de las Farc.

Es tan absurda esta guerra y tanto el beneplácito hacia los guerrilleros, que los excombatientes que cansados ​​de disparar le apostaron al turismo en Caquetá, ahora están siendo amenazados por los mismos terroristas de 'Iván Mordisco'. Algo que hasta el mismo expresidente Santos y Nobel de Paz catalogó de inaceptable. El mismo rechazo vino de quien fue el negociador, del senador Humberto de la Calle, quien pidió honrar el compromiso adquirido por el Estado.

Parece que a Otty Patiño le quedó grande el título de alto comisionado para la Paz, sencillamente porque quien sea digno de este cargo y de esta responsabilidad no puede guardar silencio frente al dolor de las víctimas, no puede salir a pedir que se abra una investigación a la fuerza pública por la muerte de un criminal como 'Hermes'. No se puede en la pirámide de la paz tener a las víctimas en el último escalón.