Ni en la escuela

¿Qué puede esperarse de una sociedad cuando ni siquiera los niños están seguros en jardines o colegios? Pensaba que eran casos aislados, pero no. En cuestión de días conocimos casos en Bogotá, Soacha y La Calera.

Cuesta mucho creer que un niño de ocho años fue abusado dentro de su colegio. Más horror genera que no fue un adulto, sino dos estudiantes más grandes fueron los causantes de semejante aberración que hoy tiene a una familia de Soacha en una profunda tristeza, y a un pequeñito con un trauma para toda la vida.

Solo unos días antes un profesor de educación física abusó de chiquitas de 3 y 4 años también en un jardín infantil de Soacha. Lo capturaron, pero el daño ya está hecho para toda la vida de esas niñas. Y ni hablar del monstruo de San Cristóbal, abusó de al menos siete niños pequeños y también aparentemente hizo lo mismo en otro jardín en La Calera. Todo esto pasó en menos de un mes.

¿Qué pasa en las escuelas?, ¿dónde están los controles al momento de contratar?, ¿dónde están los controles de profesores, personal y de los mismos estudiantes? Es indignante que un niño no pueda estar seguro ni en el sitio donde se supone lo tienen que formar. Son una vergüenza las medidas que toma el Estado para evitar los abusos, así sea en instituciones públicas o privadas.

Es difícil pensar que no exista un patrón siquiátrico entre quienes cometen estas atrocidades. No soy psicólogo ni médico, pero así no existiera un patrón, ¿cómo es posible que cometan abusos en un jardín y después como si nada terminen trabajando en otro, como el monstruo de San Cristóbal?

No debería ocurrir un solo caso, y uno solo bastaría para revisar uno a uno los protocolos y ajustarlos para que no se repitan. Pero no duele, se volvieron lastimosamente habituales, se repiten a diario. Y eso que estos son víctimas que conocemos porque valientes padres deciden hacerlos públicos, seguramente el subregistro será mucho mayor.

Solamente los datos oficiales aterran. El año pasado al día la Secretaría de Educación de Bogotá conoció 25 alertas al día de estudiantes dentro y fuera del colegio víctimas de abuso. Un total de 9.123. Peor aun: aumentaron un 23% en comparación al año 2023. Una barbaridad, duele profundamente.

La violencia sexual es el mayor riesgo que afrontan los niños. Es el peor tipo de maltrato al que se enfrentan. Una sociedad incapaz de cuidarlos, de protegerlos. Vulnerables y víctimas especialmente en la casa y en el colegio. Imposible no sentir miedo como papá que algo así pueda ocurrirle a uno de mis hijos. Y ahora resulta que no son sólo los adultos. Me pregunto ¿qué puede pasar por la cabeza de un niño de 13 años que decide abusar a otro y qué tipo de formación recibe en la casa o en el colegio?

¿Dónde está el Estado, si no es buscando proteger lo más preciado que tenemos? Triste decirlo, pero ni en la escuela nuestros niños están seguros.