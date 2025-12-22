Atentos colombianos: este será el calendario tributario para el año 2026

Año tras año, millones de ciudadanos y empresas asumen el compromiso de declarar y pagar diversos gravámenes que permiten el funcionamiento del Estado. Entre las responsabilidades más comunes se encuentran el Impuesto sobre la Renta, el IVA (Impuesto al Valor Agregado), el ICA (Industria y Comercio) y el Impuesto Predial, cada uno con dinámicas y requisitos específicos según el perfil del contribuyente.

El sistema se divide principalmente en obligaciones nacionales, administradas por la DIAN, y territoriales, gestionadas por las alcaldías y gobernaciones. Para las personas naturales, la declaración de renta es el hito anual más relevante; depende de topes de ingresos, patrimonio y consumos que se ajustan anualmente según la Unidad de Valor Tributario (UVT).

Por otro lado, los comerciantes y empresarios deben lidiar con una carga administrativa mayor, que incluye la facturación electrónica, el reporte de información exógena y la retención en la fuente, esta última actuando como un recaudo anticipado de impuestos que se presenta de forma mensual.

Así será el calendario tributario para el 2026

Con la mirada puesta en el próximo año, el Gobierno Nacional y la DIAN han definido las reglas de juego para el Calendario Tributario 2026. El primer dato clave es el valor de la UVT, que se fijó oficialmente en $52.374. Este incremento del 5,17% respecto al año anterior determina quiénes deberán declarar renta en 2026 sobre sus movimientos económicos del 2025.

Estas son algunas de las obligaciones que deberán cumplir los contribuyentes para el siguiente año:

Declaración de Renta Grandes Contribuyentes - Feb, Abr y Jun (3 cuotas) - Inicia el 10 de febrero de 2026.

Declaración de Renta Personas Jurídicas - Mayo y Julio (2 cuotas) - Según el último dígito del NIT.

Mayo y Julio (2 cuotas) - Según el último dígito del NIT. Declaración de Renta Personas Naturales - Agosto a Octubre - Según los últimos dos dígitos de la cédula.

IVA (Bimestral) - Ene, Mar, May, Jul, Sep, Nov - Para ingresos > 92.000 UVT.

Activos en el Exterior - Mismas fechas que la declaración de renta - Obligatorio si superan las 2.000 UVT.

En ciudades como Bogotá, el calendario 2026 trae incentivos por pronto pago. Para el Impuesto Predial, los ciudadanos podrán acceder a un 10% de descuento si cancelan antes del 17 de abril.

Para quienes prefieran diferir el pago, el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) permitirá dividir la obligación en cuatro cuotas, iniciando la primera en junio. Asimismo, el impuesto de vehículos tendrá su descuento por pronto pago hasta el 15 de mayo.

El cumplimiento oportuno es vital para evitar las onerosas sanciones por extemporaneidad, que para el 2026 tendrán una base mínima de $524.000 (10 UVT). La invitación de las autoridades es clara: la planificación financiera desde el inicio del año es la mejor herramienta para evitar sorpresas en el bolsillo.