Hallan a militares culpables de detener, torturar e incinerar a cuatro menores en Ecuador

Los menores salieron a jugar fútbol y luego fueron hallados incinerados, con disparos y señales de tortura.

Foto: AFP

diciembre 22 de 2025
12:46 p. m.
Un tribunal de Guayaquil dictó una de las condenas más severas de los últimos años en Ecuador contra miembros de las Fuerzas Armadas.

Once militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) fueron sentenciados a casi 35 años de prisión cada uno por la desaparición forzada de cuatro menores de edad.

La Fiscalía General del Estado informó que un tribunal de Guayaquil condenó a once integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana a 34 años y 8 meses de prisión, al considerarlos autores directos del delito de desaparición forzada de cuatro menores de edad, cuyas muertes fueron confirmadas meses después en circunstancias de extrema violencia.

Según los testimonios de familiares y el material audiovisual presentado durante el proceso, las víctimas, niños y adolescentes de entre 11 y 15 años, salieron a jugar fútbol en el puerto de Guayaquil, una de las zonas más golpeadas por la violencia en Ecuador.

Durante ese recorrido, fueron interceptados y detenidos por una patrulla de la FAE. Desde ese momento, no se volvió a tener información sobre su paradero.

¿Cómo fueron hallados los menores?

La desaparición de los menores se prolongó durante días, hasta que, en la víspera de Navidad de 2024, sus cuerpos fueron hallados incinerados.

Las autoridades confirmaron que presentaban disparos en la cabeza y evidentes signos de tortura.

Durante el juicio, se conocieron pruebas que resultaron determinantes para la sentencia. Entre ellas, un video en el que se observa a uno de los militares golpear con su fusil a uno de los menores.

Asimismo, se reveló que otro agente realizó un disparo a una distancia aproximada de 80 centímetros de la cabeza de uno de los detenidos, según se expuso en audiencia.

En la resolución judicial, la Fiscalía también informó que otros cinco agentes procesados, que cooperaron con la justicia, recibieron condenas de 30 meses de prisión en primera instancia. Otro de los uniformados investigados fue declarado inocente por el tribunal.

