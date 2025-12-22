CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Grave accidente: bus perdió el control, se chocó y cayó a un abismo en Antioquia

Versiones preliminares indican que en el vehículo de transporte colectivo se movilizaban aproximadamente 25 personas, varias de las cuales resultaron heridas.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
01:27 p. m.
Sobre las 12 del día de este lunes 22 de diciembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta oficial en la red social X sobre un grave accidente de tránsito que se registró en el corregimiento de Santa Elena, al oriente de la ciudad.

Nuevo accidente de tránsito en Antioquia: bus cayó al abismo

De acuerdo con la información compartida por el mandatario, el siniestro se produjo tras la colisión entre un furgón y un bus de servicio público. Como consecuencia del impacto, el furgón terminó volcado sobre la vía, mientras que el bus se salió del corredor vial y cayó a un abismo.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el número exacto de lesionados ni sobre la gravedad de las heridas.

Organismos de socorro y personal de emergencia se desplazaron al lugar para atender a los afectados, realizar labores de rescate y asegurar la zona, mientras se adelantan las investigaciones para establecer las causas del accidente.

En video quedó registrado un trágico accidente en Antioquia

Las imágenes conocidas por este medio dejan ver el momento exacto del siniestro. Inicialmente, aparece en la escena el furgón transitando de manera regular por la vía y preparándose para realizar una curva cuando de repente es sorprendido, en la parte trasera, por un impacto del bus de servicio público que, en aparente exceso de velocidad, pierde el control, impacta con una vivienda y cae al abismo.

Videos compartidos por varios usuarios en la zona, también muestran como los transeúntes que presenciaron el accidente, se trasladan hasta donde está ubicado el bus para brindar ayuda a las personas afectadas.

