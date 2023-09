¿Por quién votar para alcalde de Bogotá?

La pregunta que ronda en estos momentos en Bogotá es por cuál de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá se debe votar, tema que no es de poca monta porque dependiendo de quien llegue al cargo, proyectos como la primera línea del metro, por ejemplo, pueden tener continuidad.

La anterior reflexión pasa por tener claro, cuál es el alcalde que la ciudad necesita, que claramente el indicador no puede ser el que más insulte, ni el que acuda a la idea más populista y mucho menos el que asuma actitudes incendiarias.

Se supone que lo que debería regir a la hora de escoger el candidato por el que se va a votar son las propuestas, el problema es que lo fuerte de las noticias que se emiten desde la Presidencia de la República han opacado la campaña política y los mismos candidatos lo han permitido porque les ha faltado astucia para desarrollar una estrategia mediática que los ponga en la recordación de los bogotanos.

Para colmo, lo que se ha escuchado en materia de propuestas no resultan ni atractivas ni serias, porque están llenas de lugares comunes como prometer más policías y un mayor número de cámaras instaladas para bajar los índices de inseguridad, por ejemplo.

Todos sabemos que los nuevos uniformados no dependen del gobierno distrital sino de la Nación, como también es de público conocimiento que no basta con instalar una cámara en cada esquina porque estas deben estar integradas a un sistema único de vigilancia que, vaya uno a saber si ya existe.

Se supone que los escenarios por excelencia para conocer las ideas de los candidatos son los foros y debates a los que asisten, cuando asisten, porque valga la pena aclarar que hasta el momento el único que ha cumplido con todas las invitaciones que se la hecho para discutir los temas de Bogotá, es Nicolás Ramos y el que menos asiste es Gustavo Bolívar, a lo mejor porque piensa o cree que ya tiene la Alcaldía asegurada, y además porque actúa como si su aspiración fuese un gran favor que está haciendo a la capital del país.

Ni hablar de las propuestas sobre movilidad e infraestructura en donde no se les ha escuchado decir si van a implementar mejoras al sistema TransMilenio y ¿cuáles serán estas? Los candidatos se han limitado a hablar de la primera línea del metro y si van a continuar con el proyecto de la segunda, como si los problemas de movilidad de hoy se limitaran a este tema y no tuvieran nada que ver con más y mejores vías, control al tránsito de motos, reglas claras para los biciusuarios, etc.

Falta menos de dos meses para la primera vuelta electoral en Bogotá para escoger el nuevo alcalde de la ciudad, y al igual que muchos, esta es la hora en que no sé por quien votar y si hoy lo tuviera que hacer, estoy seguro de que votaría en blanco porque no me ha parecido nada serio lo que hasta el momento he escuchado.

@sevillanoscar

Periodista