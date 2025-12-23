CANAL RCN
Internacional

Parlamento venezolano aprueba ley con penas de hasta 20 años por “piratería” y bloqueos navales

La nueva normativa contempla además multas de hasta un millón de euros e incautación de bienes para quienes incurran en estas conductas.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

diciembre 23 de 2025
02:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Parlamento de Venezuela aprobó este martes una ley que establece penas de entre 15 y 20 años de cárcel para quienes promuevan o respalden bloqueos marítimos y actos de “piratería”, término con el que el chavismo se refiere a las recientes incautaciones de buques petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos.

Trump se pronunció sobre el petróleo decomisado a Venezuela y anunció qué planea hacer con él
RELACIONADO

Trump se pronunció sobre el petróleo decomisado a Venezuela y anunció qué planea hacer con él

La iniciativa, denominada “Ley de protección de las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales”, fue avalada por unanimidad por el partido del presidente Nicolás Maduro, que controla la Asamblea Nacional.

Incautaciones de buques elevan tensión entre Caracas y Washington

La aprobación se produjo tras la confiscación, el sábado, de un segundo carguero con crudo venezolano en aguas internacionales. Otro había sido incautado el 10 de diciembre y un tercer buque fue perseguido el domingo, aunque no se han divulgado más detalles.

Estados Unidos incautó un segundo buque petrolero de Venezuela, frente a sus costas
RELACIONADO

Estados Unidos incautó un segundo buque petrolero de Venezuela, frente a sus costas

Maduro calificó estas acciones como “piratería naval criminal” y reiteró que, a su juicio, Washington busca derrocarlo. El presidente estadounidense, Donald Trump, lo instó públicamente a dimitir, mientras mantiene desplegada una amplia flota en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Normativa incluye castigos económicos y refuerza control sobre sanciones internacionales

La nueva normativa contempla además multas de hasta un millón de euros e incautación de bienes para quienes incurran en estas conductas. También prevé incentivos y mecanismos de protección económica y comercial para operadores, junto con asesoría legal del Estado.

Trump amenaza nuevamente a Maduro y anuncia nuevos buques de guerra para Estados Unidos
RELACIONADO

Trump amenaza nuevamente a Maduro y anuncia nuevos buques de guerra para Estados Unidos

En Venezuela ya existen leyes que sancionan con cárcel y multas a quienes favorezcan sanciones internacionales contra el gobierno. Entre las figuras señaladas por el chavismo se encuentra la dirigente opositora y nobel de la Paz María Corina Machado, quien ha respaldado la estrategia de Trump en el Caribe.

El país produce actualmente alrededor de un millón de barriles de petróleo diarios, pero desde 2019 se encuentra bajo embargo, lo que ha obligado a destinar buena parte de sus exportaciones al mercado negro con fuertes descuentos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gaza

Greta Thunberg es detenida en Londres en huelga de apoyo a militantes de grupo pro-palestina

Lionel Messi

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito: este es su estado

España

España intensifica gestiones para la liberación de tres ciudadanos detenidos en Venezuela

Otras Noticias

Dian

Establecen topes máximos de declaración de renta y 4x1000 en 2026: tome nota

Conozca los límites para no tener que declarar renta y que no le cobren el impuesto para el próximo año.

Indepaz

¿Por qué el reclutamiento de menores se dispara en Colombia y afecta más a los niños indígenas?

La Defensoría del Pueblo advierte que el 45 % de los casos de reclutamiento forzado afecta a comunidades indígenas.

Atlético Nacional

¿Wílmar Barrios en el fútbol colombiano? Referente lo pidió para su equipo en 2026

Invima

Invima prohibió esmaltes semipermanentes por riesgos para la salud: estos componentes fueron vetados

Artistas

Revelan importante decisión con Tylor Chase, la exestrella de Nickelodeon que vive en situación de calle: ¿de qué se trata?