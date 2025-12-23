Parlamento venezolano aprueba ley con penas de hasta 20 años por “piratería” y bloqueos navales

El Parlamento de Venezuela aprobó este martes una ley que establece penas de entre 15 y 20 años de cárcel para quienes promuevan o respalden bloqueos marítimos y actos de “piratería”, término con el que el chavismo se refiere a las recientes incautaciones de buques petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos.

La iniciativa, denominada “Ley de protección de las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales”, fue avalada por unanimidad por el partido del presidente Nicolás Maduro, que controla la Asamblea Nacional.

Incautaciones de buques elevan tensión entre Caracas y Washington

La aprobación se produjo tras la confiscación, el sábado, de un segundo carguero con crudo venezolano en aguas internacionales. Otro había sido incautado el 10 de diciembre y un tercer buque fue perseguido el domingo, aunque no se han divulgado más detalles.

Maduro calificó estas acciones como “piratería naval criminal” y reiteró que, a su juicio, Washington busca derrocarlo. El presidente estadounidense, Donald Trump, lo instó públicamente a dimitir, mientras mantiene desplegada una amplia flota en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Normativa incluye castigos económicos y refuerza control sobre sanciones internacionales

La nueva normativa contempla además multas de hasta un millón de euros e incautación de bienes para quienes incurran en estas conductas. También prevé incentivos y mecanismos de protección económica y comercial para operadores, junto con asesoría legal del Estado.

En Venezuela ya existen leyes que sancionan con cárcel y multas a quienes favorezcan sanciones internacionales contra el gobierno. Entre las figuras señaladas por el chavismo se encuentra la dirigente opositora y nobel de la Paz María Corina Machado, quien ha respaldado la estrategia de Trump en el Caribe.

El país produce actualmente alrededor de un millón de barriles de petróleo diarios, pero desde 2019 se encuentra bajo embargo, lo que ha obligado a destinar buena parte de sus exportaciones al mercado negro con fuertes descuentos.