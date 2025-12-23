Establecen topes máximos de declaración de renta y 4x1000 en 2026: tome nota

Año a año, la declaración de renta no es solo un proceso que deben hacer los colombianos; es un compromiso anual que evoluciona al ritmo de la economía nacional. Cada año, millones de ciudadanos deben reportar sus activos, pasivos, ingresos y gastos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Este ejercicio no solo permite al Estado recaudar fondos para la inversión pública, sino que también sirve como una radiografía financiera para el contribuyente. El cumplimiento de esta obligación depende directamente de la Unidad de Valor Tributario (UVT), una medida que se ajusta anualmente según la inflación y que define quiénes entran en el radar de la autoridad tributaria.

Para el año fiscal 2026, la DIAN ya ha fijado el valor de la UVT en $52.374, lo que representa un incremento frente a los $49.799 que rigieron en 2025. Este ajuste es el punto de partida para entender los nuevos techos financieros que obligarán a los colombianos a declarar.

Topes máximos para declarar renta y el 4x1000 en el año 2026

A partir de enero de 2026, los ciudadanos deberán evaluar su situación financiera del año inmediatamente anterior (2025). Usted estará obligado a declarar renta si cumple con al menos uno de estos requisitos:

Ingresos brutos: Si sus entradas de dinero en 2025 fueron iguales o superiores a $73.323.600 (1.400 UVT). Esto equivale a un promedio mensual de $6.110.300.

Patrimonio bruto: Si al 31 de diciembre de 2025 el valor de sus bienes (casas, vehículos, ahorros) superó los $235.683.000 (4.500 UVT).

Consumos y compras: Si realizó compras con tarjeta de crédito o consumos totales por más de $73.323.600.

Consignaciones bancarias: Si el acumulado de depósitos o inversiones financieras superó los $73.323.600.

Por otro lado, uno de los cambios más esperados para 2026 tiene que ver con el alivio en el bolsillo por transacciones bancarias. Según la normativa vigente, los movimientos mensuales que no superen las 350 UVT estarán exentos del impuesto del 4x1.000.

Con el nuevo valor de la UVT, el monto máximo que podrá mover mensualmente sin pagar este tributo será de $18.330.900. Es importante recordar que, gracias a las recientes leyes de transparencia bancaria, este tope ya no aplica a una sola cuenta marcada, sino al consolidado de los movimientos del usuario en el sistema financiero, siempre que se cumplan las condiciones de ley.