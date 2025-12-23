CANAL RCN
Economía

Establecen topes máximos de declaración de renta y 4x1000 en 2026: tome nota

Conozca los límites para no tener que declarar renta y que no le cobren el impuesto para el próximo año.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
02:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Año a año, la declaración de renta no es solo un proceso que deben hacer los colombianos; es un compromiso anual que evoluciona al ritmo de la economía nacional. Cada año, millones de ciudadanos deben reportar sus activos, pasivos, ingresos y gastos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Este ejercicio no solo permite al Estado recaudar fondos para la inversión pública, sino que también sirve como una radiografía financiera para el contribuyente. El cumplimiento de esta obligación depende directamente de la Unidad de Valor Tributario (UVT), una medida que se ajusta anualmente según la inflación y que define quiénes entran en el radar de la autoridad tributaria.

El sueldo que le haría declarar renta en 2026, de acuerdo a la última UVT establecida por la DIAN
RELACIONADO

El sueldo que le haría declarar renta en 2026, de acuerdo a la última UVT establecida por la DIAN

Para el año fiscal 2026, la DIAN ya ha fijado el valor de la UVT en $52.374, lo que representa un incremento frente a los $49.799 que rigieron en 2025. Este ajuste es el punto de partida para entender los nuevos techos financieros que obligarán a los colombianos a declarar.

Topes máximos para declarar renta y el 4x1000 en el año 2026

A partir de enero de 2026, los ciudadanos deberán evaluar su situación financiera del año inmediatamente anterior (2025). Usted estará obligado a declarar renta si cumple con al menos uno de estos requisitos:

  • Ingresos brutos: Si sus entradas de dinero en 2025 fueron iguales o superiores a $73.323.600 (1.400 UVT). Esto equivale a un promedio mensual de $6.110.300.
  • Patrimonio bruto: Si al 31 de diciembre de 2025 el valor de sus bienes (casas, vehículos, ahorros) superó los $235.683.000 (4.500 UVT).
  • Consumos y compras: Si realizó compras con tarjeta de crédito o consumos totales por más de $73.323.600.
  • Consignaciones bancarias: Si el acumulado de depósitos o inversiones financieras superó los $73.323.600.
DIAN confirma importante aumento en este impuesto para colombianos: esta será la fecha en la que se regirá
RELACIONADO

DIAN confirma importante aumento en este impuesto para colombianos: esta será la fecha en la que se regirá

Por otro lado, uno de los cambios más esperados para 2026 tiene que ver con el alivio en el bolsillo por transacciones bancarias. Según la normativa vigente, los movimientos mensuales que no superen las 350 UVT estarán exentos del impuesto del 4x1.000.

Con el nuevo valor de la UVT, el monto máximo que podrá mover mensualmente sin pagar este tributo será de $18.330.900. Es importante recordar que, gracias a las recientes leyes de transparencia bancaria, este tope ya no aplica a una sola cuenta marcada, sino al consolidado de los movimientos del usuario en el sistema financiero, siempre que se cumplan las condiciones de ley.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 23 de diciembre de 2025

Impuestos

ABC de la emergencia económica: ¿cuáles son los impuestos que llegarían desde 2026 y a quiénes afectarían?

Ministerio de Hacienda

Emergencia económica dejaría que el Presidente mueva el presupuesto y cree impuestos tras hundimiento de la reforma

Otras Noticias

Indepaz

¿Por qué el reclutamiento de menores se dispara en Colombia y afecta más a los niños indígenas?

La Defensoría del Pueblo advierte que el 45 % de los casos de reclutamiento forzado afecta a comunidades indígenas.

Atlético Nacional

¿Wílmar Barrios en el fútbol colombiano? Referente lo pidió para su equipo en 2026

El volante lleva varias temporadas en el fútbol de Rusia y ahora lo ponen a sonar como una posibilidad pensando en posible regreso al fútbol colombiano.

Gaza

Greta Thunberg es detenida en Londres en huelga de apoyo a militantes de grupo pro-palestina

Invima

Invima prohibió esmaltes semipermanentes por riesgos para la salud: estos componentes fueron vetados

Artistas

Revelan importante decisión con Tylor Chase, la exestrella de Nickelodeon que vive en situación de calle: ¿de qué se trata?