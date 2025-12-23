Ya están en Quibdó los 18 soldados que fueron secuestrados en zona rural del Carmen de Atrato

Tras más de 36 horas de secuestro, fueron liberados los 18 militares en zona rural del Carmen de Atrato, en Chocó.

Aunque el mal tiempo en la zona había impedido el traslado de los uniformados, recientemente se confirmó que estos ya llegaron a Quibdó, en donde reciben atención médica y psicológica.

Según el reporte policial, los militares fueron entregados en la noche del lunes 22 de diciembre a una comisión conformada por la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Chocó, la Alcaldía del Carmen de Atrato, la iglesia católica y la Procuraduría.

Así fue la liberación de los soldados

El primer traslado se dio del resguardo en el que permanecían retenidos, hasta un punto seguro sobre la vía Quibdó- Medellín, a la altura de las 10:30 de la noche.

A su llegada a la base militar, los uniformados permanecieron bajo observación médica y a la espera del traslado en helicóptero a la capital chocoana.

Las autoridades confirmaron que el estado de salud de los soldados es bueno.

Lo que se sabe del secuestro de los soldados

Los uniformados, pertenecientes a la Brigada XV del Ejército, fueron secuestrados mientras llevaban a cabo operaciones en contra del ELN.

Según se sabe, unas 200 personas de la comunidad indígena Emberá los rodearon, retuvieron y obligaron a permanecer en el resguardo indígena La Puria.

Según el Ejército, la comunidad habría actuado bajo constreñimiento de grupos armados criminales.