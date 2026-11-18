El Megaland Bacano 2026 está a horas de comenzar y miles de fanáticos asistirán al festival más importante de la radio colombiana que reunirá a varios de los artistas más representativos de la escena nacional.

Con una trayectoria de 21 años, el gran concierto se llevará a cabo este jueves 19 de noviembre en el Vive Claro. La promesa es clara, reunir a los más fieles fanáticos de la música contemporánea en un mismo espacio para celebrar la cultura, el arte y la música con los artistas más representativos del país.

Recomendaciones para asistir al Megaland 2026

La apertura de puertas será a las 12:00 p.m. y a partir de esa hora los fanáticos podrán ingresar a cada una de las localidades estipuladas para el show que iniciará a las 3:00 p.m.

Algunas de las recomendaciones para el espectáculo son llegar con tiempo para ingresar al festival y ubicar la localidad antes de que salgan al escenario los artistas favoritos de cada fanático.

Es importante tener la boleta y el documento de identidad a la mano al momento del ingreso. Se debe consultar previamente los elementos permitidos y prohibidos para evitar contratiempos en la entrada en donde también habrá controles de seguridad.

Se recomienda acordar un punto de encuentro con los acompañantes por si se llegan a separar durante el festival. Se deben cuidar los objetos personales como celulares, billeteras y documentos.

Además, se debe planear el regreso con anticipación como el transporte antes de salir del evento.

¿Qué se puede ingresar al festival?

Según las recomendaciones, las personas podrán ingresar protector solar de máximo 100 ml, gafas de sol, sombreros, gorras, impermeable, gel antibacterial de máximo 100 ml, celulares, powerbanks, maquillaje sin espejos, vidrios, tijeras o pinzas, morrales o bolsos que no excedan 30 x 30 15 cm de vinilo transparente, bolsas de mano que no excedan 11 x 16 cm con o sin correa.

¿Qué no se puede ingresar al festival?

Armas, cuchillos, objetos cortopunzantes, artículos inflables, sillas plegables, instrumentos musicales, sombrillas, drogas o narcóticos, no cigarrillos, cajetillas, bengalas, apuntadores láser, indumentaria reflectiva, cámaras de fotografía, walkie talkies, mascotas, cascos para motocicletas, cadenas largas con puntas, correas con taches o chapas grandes, camisetas alusivas a equipos de fútbol.