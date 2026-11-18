El regreso a la rutina después del puente festivo también marca la continuidad de los sorteos del Super Astro Sol, una modalidad que diariamente, de lunes a sábado y con excepción de los festivos, reúne a participantes interesados en conocer si sus números fueron seleccionados.

Este 18 de noviembre, el juego tendrá una nueva extracción en Colombia, durante la cual se elegirán cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales.

La jornada llega después del sorteo del martes 17, cuando se retomó la programación habitual tras la suspensión de actividades durante el domingo y el lunes festivo.

Aunque algunos participantes acostumbran consultar las combinaciones anteriores, cada extracción se realiza de manera independiente, por lo que los resultados pasados no permiten anticipar los números ganadores.

Resultado del Super Astro Sol hoy 18 de noviembre de 2026

Luego del sorteo realizado a las 4:00 de la tarde, se conoció que el resultado oficial de este 18 de noviembre de 2026 fue el siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Como referencia, el martes 17 de noviembre la combinación ganadora fue el número 8288, acompañado del signo Aries.

Para determinar si una apuesta obtuvo algún premio, es necesario verificar las cifras en el orden correspondiente y comprobar que el signo zodiacal coincida con el seleccionado durante el sorteo.

El juego contempla categorías de acierto de cuatro cifras, tres últimas cifras y dos últimas cifras, siempre acompañadas del signo ganador y bajo las condiciones establecidas por el operador.

¿Cómo consultar los resultados del Super Astro Sol y reclamar un premio?

Los participantes pueden verificar las combinaciones ganadoras mediante los canales oficiales del Super Astro y los operadores autorizados.

Antes de iniciar cualquier trámite, es importante comprobar que el resultado corresponda a la fecha y modalidad registradas en el tiquete, pues el Super Astro Sol y el Super Astro Luna tienen extracciones independientes.

También se recomienda conservar el comprobante original en buen estado, debido a que constituye el soporte necesario para reclamar un premio.

El valor del dinero recibido depende de la categoría de acierto y del monto apostado. Además, pueden aplicarse los descuentos tributarios establecidos por la legislación colombiana.

Quienes identifiquen una coincidencia deberán consultar los requisitos de cobro y los puntos autorizados para adelantar el procedimiento.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.