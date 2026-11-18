El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles en Caracas un acuerdo de cooperación militar con Venezuela, durante una visita sorpresiva que lo convierte en el funcionario estadounidense de más alto rango en viajar al país desde la operación que terminó con la captura y destitución de Nicolás Maduro.

Las imágenes del encuentro fueron difundidas por la televisión estatal venezolana, que mostró a Hegseth reunido con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. Aunque el Pentágono no había informado oficialmente sobre el viaje, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que el nuevo acuerdo busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa.

Según Hegseth, la alianza pretende garantizar que Venezuela pueda enfrentar amenazas de actores extranjeros, organizaciones narcoterroristas y grupos criminales, al tiempo que se refuerza la protección de sus fronteras y su soberanía.

Hegseth reivindica la operación que llevó a la captura de Maduro

Tras su reunión con las autoridades venezolanas, Hegseth ofreció un discurso en la embajada de Estados Unidos en Caracas, donde destacó la denominada operación “Resolución Absoluta”, acción militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su posterior traslado a territorio estadounidense para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y tortura.

Durante su intervención, el funcionario aseguró que hace apenas un año la presencia de personal estadounidense en Caracas habría sido considerada imposible. Asimismo, recordó unas declaraciones de Maduro en las que, según afirmó, el entonces mandatario retó a Washington con la frase “Vengan por mí”.

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Hegseth sostuvo que la operación militar se convirtió en una de las más complejas realizadas en América Latina y aseguró que fue ejecutada sin bajas estadounidenses. “La Operación Resolución Absoluta hizo posible este momento”, señaló durante el acto diplomático.

Venezuela y Estados Unidos reactivan cooperación en defensa

Por su parte, Delcy Rodríguez calificó el acuerdo como una “reanudación de la relación técnico-militar” entre ambas naciones después de años de tensiones diplomáticas y políticas.

La presidenta interina explicó que el convenio contempla programas de capacitación para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), mejoras en equipamiento operativo y acceso a nuevas tecnologías militares. En la transmisión oficial también se observó a Hegseth estrechando la mano del ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López.

A su vez, el secretario de Defensa estadounidense aseguró que la nueva asociación irá más allá de los anuncios simbólicos y estará enfocada en la eliminación de redes narcoterroristas que operan en territorio venezolano, así como en la modernización y profesionalización de las fuerzas armadas.

La visita de Hegseth a Caracas concluye el mismo miércoles, cuando continuará su gira regional con un viaje a Colombia, según informó previamente el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Mientras tanto, Delcy Rodríguez regresó a Venezuela tras participar en una gira por países árabes y asistir a la cumbre climática COP31 de las Naciones Unidas.