La capital colombiana vivirá una nueva jornada con cortes de agua y luz durante este jueves 19 de noviembre del 2026. Según el Acueducto y Enel, dichas intervenciones tienen el objetivo de minimizar daños en los suministros y mejorar los servicios en las diferentes localidades de la ciudad.

Además, ofrecieron recomendaciones para evitar que estas interrupciones afecten las actividades diarias de los ciudadanos.

Cortes de agua en Bogotá durante el jueves 19 de noviembre

Localidad de Suba

Tibabuyes, Pinos de Lombardía, Tibabuyes Universal, Sabana de Tibabuyes, Sabana de Tibabuyes Norte y Tuna Baja. De la carrera 104 a la carrera 136, entre la calle 139 y la calle 157B. Desde las 10:00 a. m., durante 24 horas. Trabajo: instalación de válvula.

Localidad de Engativá

Puerto de Teja. De la calle 26 a la calle 24, entre la carrera 96 y la carrera 103. Desde las 9:00 a. m., durante 24 horas. Trabajo: mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

El Porvenir. De la carrera 100 a la carrera 118, entre la calle 59 sur y la calle 49 sur. Desde las 10:00 a. m., durante 24 horas. Trabajo: mantenimiento preventivo.

Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo. De la calle 63 sur a la calle 66 sur, entre la carrera 81 y la carrera 82; de la calle 66 sur a la calle 70 bis sur, entre la carrera 80N y la carrera 82A; de la carrera 82A a la carrera 86, entre la calle 67B sur y la calle 71A sur; de la carrera 79 a la carrera 86, entre la calle 70 bis sur y la calle 71F sur; y de la transversal 79D a la carrera 87, entre la calle 71F sur y la avenida calle 75 sur. Desde las 10:00 a. m., durante 24 horas. Trabajo: cierre a terceros.

Localidad de Ciudad Bolívar

Meissen, México, Central de Mezclas, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Bellavista Lucero Alto, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja y Quiba. De la calle 59A sur a la calle 716 sur, entre la carrera 18A y la carrera 16D. Desde las 9:00 a. m., durante 24 horas. Trabajo: mantenimiento preventivo.

San Isidro, La Estancia, Primavera I y Galicia. De la avenida calle 57R sur a la diagonal 62G sur, entre la carrera 73C y la carrera 77F. Desde las 9:00 a. m., durante 24 horas. Trabajo: instalación de accesorios.

Se recomienda almacenar agua y priorizar su consumo en el lavado de manos y alimentos. El agua debe consumirse antes de las 24 horas.

Cortes de luz en Bogotá durante el jueves 19 de noviembre

Localidad de Barrios Unidos

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 14 a la carrera 16, entre la calle 69 y la calle 71 – Barrio Concepción Norte.

Localidad de Bosa

Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 59 sur a la calle 64 sur, entre la carrera 76 y la carrera 78 – Barrio Andalucía II.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:30 p. m. De la carrera 83 a la carrera 85, entre la calle 7 y la calle 9 – Barrio El Retiro.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. Vereda Quiba – Barrio Quiba Bajo.

Localidad de Engativá

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 95 a la carrera 97, entre la calle 68 y la calle 70 – Barrio Florida Blanca.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 116 a la carrera 121, entre la calle 68 y la calle 70 – Barrio La Faena.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 70 a la calle 72, entre la carrera 93 y la carrera 95 – Barrio Los Álamos.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 95 a la carrera 100, entre la calle 69 y la calle 71 – Barrio Santa Mónica.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 65 a la carrera 69, entre la calle 21 y la calle 27 – Barrio Salitre Occidental.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 77 a la carrera 79, entre la calle 35 sur y la calle 37 sur – Barrio Ciudad Kennedy Central.

Desde las 7:15 a. m. hasta las 3:45 p. m. De la calle 5 a la calle 7, entre la carrera 80 y la carrera 83 – Barrio Ciudad Techo II.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 63 a la carrera 66, entre la calle 4 y la calle 10 – Barrio La Pradera.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 62 a la carrera 65, entre la calle 4 y la calle 10 – Barrio La Trinidad.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 11 a la carrera 13, entre la calle 21 sur y la calle 25 sur – Barrio San José Sur.

Localidad de Santa Fe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 2 a la carrera 9, entre la calle 15 y la calle 19 – Barrio Veracruz.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 44 a la carrera 46, entre la calle 234 y la calle 245 – Barrio Casablanca Suba Urbano.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 25 a la calle 27, entre la carrera 67 y la carrera 69 – Barrio Ciudad Salitre Nororiental.

Localidad de Usaquén

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 187 a la calle 189, entre la carrera 12 y la carrera 14 – Barrio Verbenal San Antonio.