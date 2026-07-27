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La respuesta de Juan Fernando Quintero cuando le preguntaron por su futuro tras salir de River Plate

Juan Fernando Quintero habló por primera vez sobre su futuro tras salir de River Plate. Conozca qué respondió el colombiano sobre su próximo equipo.

La respuesta de Juan Fernando Quintero cuando le preguntaron por su futuro tras salir de River Plate
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 27 de 2026
06:15 p. m.
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Juan Fernando Quintero ya comenzó una nueva etapa en su carrera. Luego de oficializar su salida de River Plate, el volante colombiano habló por primera vez sobre su futuro y dejó claro que, por ahora, no tiene definido cuál será el próximo equipo en el que continuará su trayectoria.

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El mediocampista de la Selección Colombia aseguró que su prioridad será compartir unos días con su familia antes de tomar una decisión, pese a los rumores que lo relacionan con clubes como Cagliari, de Italia, y Atlético Mineiro, de Brasil.

Juan Fernando Quintero agradeció a River Plate tras su salida

En declaraciones entregadas tras confirmarse su desvinculación del conjunto argentino, Quintero expresó el cariño que seguirá sintiendo por River Plate, equipo con el que vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera.

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"Muy agradecido por todo, surgen situaciones que uno como jugador de fútbol debe tomar decisiones y así fue. El amor y el vínculo va a ser eterno, esto es fútbol, son situaciones. Siempre voy a estar a disposición y pendiente de River", manifestó el colombiano.

La salida del creativo se produjo luego de una etapa en la que no logró la continuidad esperada bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet, situación que terminó llevando a ambas partes a acordar la rescisión del contrato.

¿Dónde jugará Juan Fernando Quintero?

Aunque su nombre ya aparece en la órbita de varios equipos del continente y de Europa, el volante de 32 años dejó claro que no tomará una decisión apresurada sobre su próximo destino.

"Ahorita voy para mi casa a disfrutar con mi familia y miraremos qué pasa en estos días", afirmó el futbolista, dejando abierta la puerta a distintas posibilidades para continuar su carrera.

Por ahora, Juan Fernando Quintero analizará con calma las ofertas que reciba antes de definir su futuro. Mientras tanto, los aficionados permanecen atentos al próximo paso de uno de los futbolistas colombianos más talentosos de la última década, cuyo nombre sigue despertando interés en el mercado de fichajes.

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