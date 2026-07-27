Greeicy se convierte en la única colombiana presente en el Tomorrowland 2026

El Tomorrowland es uno de los festivales de música electrónica más importantes y relevantes del mundo, que se celebra cada año bajo un concepto diferente.

Para este 2026, el importante evento regresó bajo el concepto de consciencia en donde se hace alusión a un viaje inmersivo por algunas de las emociones primarias como el asombro, el amor, la ira, la alegría, el deseo y la tristeza.

Con la participación de más de 500 artistas, algunos de los más destacados han sido David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris y Steve Aoki. Sin embargo, este último contó con la compañía de la única artista colombiana presente para esta edición.

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Presentación de Greeicy en Tomorrowland 2026

La cantante vallecaucana fue una de las grandes sorpresas de la nueva edición del Tomorrowland al aparecer como una de las invitadas especiales del reconocido DJ Steve Aoki. Su presentación también estuvo acompañada del cantante Farruko con quien interpretó la colaboración ‘YAPAQUE’.

Por supuesto, el show estuvo cargado de emoción y euforia por parte de todos los asistentes, quienes disfrutaron de un momento lleno de energía que contó con la mezcla de los mejores ritmos latinos y los sonidos electrónicos que caracterizan al DJ de ascendencia japonesa.

Su participación en dicho evento también le permitió compartir diferentes momentos con grandes estrellas de este género musical en donde se exaltó su encuentro con la empresaria, y también DJ, Paris Hilton.

No obstante, dicho momento ha llamado especialmente la atención ya que ambas mujeres sostuvieron una conversación en donde la vallecaucana exaltó no “entender nada” ya que se encontraban hablando inglés.

Las imágenes de su presentación ya han generado cientos de reacciones entre sus fanáticos, quienes aseguraron que su intervención en el festival será clave para sus próximos proyectos musicales.

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Greeicy acompañará a Karol G en su gira internacional

Otro de los grandes logros de la cantante corresponde al del acompañamiento que realizará a la ‘Bichota’ en su nueva gira ‘Tropitour’, que inició el pasado 24 de julio en Chicago, Estados Unidos.

Rendón, quien colaboró con Giraldo en su canción ‘Amiga mía’, estará presente en las presentaciones en Los Ángeles el 16 de agosto, en Houston el 27 de septiembre y en Miami el 3 de octubre.