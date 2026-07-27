Reanudan vuelos entre Cúcuta - Ocaña tras suspensión por graves amenazas contra un aeropuerto

La ruta aérea Cúcuta - Ocaña reanudó operaciones en Norte de Santander, tras una suspensión de varios meses motivada por amenazas de seguridad contra el aeropuerto de Aguas Claras.

La decisión fue tomada después de un comité de seguridad aeronáutica que reunió a autoridades nacionales, regionales y locales.

Las operaciones de dicha ruta habían sido suspendidas desde el pasado 19 de julio por parte de Satena, ante posibles amenazas en contra del aeropuerto de Aguas Claras.

La reanudación contempla tres frecuencias semanales que conectarán Cúcuta - Ocaña y Ocaña - Medellín.

Reanudan vuelos Ocaña – Cúcuta tras atentados en el Catatumbo

El pasado 9 de julio se registró un atentado contra el aeródromo ubicado en el municipio de Tibú, lo que llevó a la suspensión de operaciones en la ruta Ocaña - Cúcuta.

El alcalde de Ocaña destacó la importancia de la ruta, señalando que "tiene un flujo pasajero muy importante. Si se logra cerrar el ciclo para que se preste servicio completo es mucho mejor".

Desde su puesta en funcionamiento hace más de un año, estas rutas aéreas hacia la provincia de Ocaña y el municipio de Tibú han movilizado a más de 10.000 personas en Norte de Santander.

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¿Por qué habían suspendido los vuelos Ocaña – Cúcuta?

El pasado 19 de julio, Satena anunció la suspensión temporal de sus operaciones comerciales desde y hacia el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, una medida adoptada por la Aeronáutica Civil debido a una amenaza contra la seguridad de la terminal aérea.

El aeródromo estuvo habilitado únicamente para operaciones de aeronaves de Estado y de aviación militar hasta las 11:59 p. m. del 26 de julio de 2026

La decisión temporal buscaba proteger la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y el personal operativo. Sin embargo, continúan restringidas las rutas hacia Tibú.