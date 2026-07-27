María Corina Machado no participará en diálogos con el régimen para la transición de Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció en las últimas horas que no participará en el proceso de diálogos entre un sector de la oposición y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, previsto para agosto y que cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

RELACIONADO María Corina Machado confirma que regresará a Venezuela junto a Edmundo González

A mediados de julio, el régimen venezolano y un grupo de exparlamentarios opositores anunciaron un plan de trabajo para el fortalecimiento de la democracia en Venezuela.

Estados Unidos calificó esta iniciativa como un paso importante en el proceso de reconciliación política del que está a cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

María Corina Machado anunció que no participará en la transición de Venezuela

A través de un comunicado, María Corina Machado, confirmó que no hará parte de los diálogos iniciales para la transición democrática de Venezuela:

Miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen han anunciado la creación de un mecanismo entre ambos en cuyo diseño, construcción y funcionamiento, no participamos.

El documento firmado también por Edmundo González señala: “No nos corresponde explicar sus alcances y sus decisiones. Quienes lo impulsan deben informarle al país sus objetivos, su método y su cronograma".

Asimismo, Machado aseguró que no será un "obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales" en Venezuela.

RELACIONADO Así luce Nicolás Maduro tras 200 días detenido en Estados Unidos

María Corina Machado regresará a Venezuela con Edmundo González

Tanto ella como González Urrutia han pedido nuevas elecciones presidenciales. Incluso, la líder opositora había manifestado previamente su determinación a negociar una transición con el gobierno de Rodríguez.

"Vamos a volver a Venezuela", prometió la líder opositora, quien se encuentra en el exilio desde diciembre cuando salió clandestinamente del país para recoger su galardón en Oslo.

En plena crisis por los terremotos, Machado acusó a las autoridades venezolanas de cerrar el espacio aéreo para impedirle volver.