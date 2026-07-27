Revisión técnico-mecánica en Colombia: Gobierno plantea nuevas reglas para carros y motos

El Gobierno nacional puso en marcha un proceso que podría transformar la revisión técnico-mecánica en Colombia.

Aunque las nuevas medidas todavía no han entrado en vigencia, el Ministerio de Transporte ya publicó para consulta pública una propuesta que plantea actualizar el esquema de inspección para vehículos particulares, de servicio público y motocicletas.

La iniciativa es liderada por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Superintendencia de Transporte, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial mediante revisiones más completas y alineadas con estándares internacionales.

Es importante aclarar que, por ahora, no cambian los requisitos actuales para realizar la tecnomecánica. Lo que existe es una propuesta que será analizada con los diferentes actores del sector antes de convertirse, o no, en una nueva reglamentación.

¿Por qué el Gobierno quiere actualizar la revisión tecnomecánica?

La propuesta hace parte del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, aprobado mediante el Decreto 1430 de 2022, el cual busca reducir las muertes y lesiones ocasionadas por siniestros viales bajo el enfoque de "Sistema Seguro".

Según la Circular Externa 20264200000227 del Ministerio de Transporte, el proceso surge tras una consultoría contratada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para identificar cómo modernizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en Colombia.

La entidad explicó que "la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelantó un estudio mediante consultoría con el fin de identificar los elementos constitutivos de un esquema actualizado de la revisión técnico-mecánica", trabajo que dio origen a una propuesta acompañada de seis documentos técnicos que servirían de base para una futura reglamentación.

Estas son las nuevas medidas que estudia el Gobierno

La consultoría elaboró seis manuales técnicos que fueron puestos a consideración del sector. Entre ellos se encuentran:

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