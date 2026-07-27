Revisión técnico-mecánica en Colombia: Gobierno plantea nuevas reglas para carros y motos
El Gobierno puso en consulta nuevas reglas para la revisión tecnomecánica en Colombia. Vea los cambios que propone para carros, motos y los CDA.
Sebastián Montañez
04:31 p. m.
El Gobierno nacional puso en marcha un proceso que podría transformar la revisión técnico-mecánica en Colombia.
Aunque las nuevas medidas todavía no han entrado en vigencia, el Ministerio de Transporte ya publicó para consulta pública una propuesta que plantea actualizar el esquema de inspección para vehículos particulares, de servicio público y motocicletas.
La iniciativa es liderada por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Superintendencia de Transporte, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial mediante revisiones más completas y alineadas con estándares internacionales.
Es importante aclarar que, por ahora, no cambian los requisitos actuales para realizar la tecnomecánica. Lo que existe es una propuesta que será analizada con los diferentes actores del sector antes de convertirse, o no, en una nueva reglamentación.
¿Por qué el Gobierno quiere actualizar la revisión tecnomecánica?
La propuesta hace parte del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, aprobado mediante el Decreto 1430 de 2022, el cual busca reducir las muertes y lesiones ocasionadas por siniestros viales bajo el enfoque de "Sistema Seguro".
Según la Circular Externa 20264200000227 del Ministerio de Transporte, el proceso surge tras una consultoría contratada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para identificar cómo modernizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en Colombia.
La entidad explicó que "la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelantó un estudio mediante consultoría con el fin de identificar los elementos constitutivos de un esquema actualizado de la revisión técnico-mecánica", trabajo que dio origen a una propuesta acompañada de seis documentos técnicos que servirían de base para una futura reglamentación.
Estas son las nuevas medidas que estudia el Gobierno
La consultoría elaboró seis manuales técnicos que fueron puestos a consideración del sector. Entre ellos se encuentran:
- Un nuevo manual de inspección aplicable a todas las categorías de vehículos, con procedimientos y criterios de evaluación actualizados.
- Inspecciones específicas para vehículos modificados, con el fin de verificar que las reformas mecánicas o estructurales no afecten la seguridad vial.
- Revisión obligatoria para vehículos siniestrados antes de volver a circular, con el objetivo de certificar que fueron reparados correctamente y son aptos para transitar.
- Verificación de las condiciones de homologación de vehículos, equipos y componentes relacionados con la seguridad y el medio ambiente.
- Mayor inspección, vigilancia y control a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) para garantizar que las revisiones se realicen bajo procedimientos estandarizados.
- Actualización de los criterios técnicos de evaluación, incorporando prácticas internacionales para fortalecer la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.