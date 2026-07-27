El impedimento para declarar impedidos

El hijo tiene investigaciones por corrupción y él no lo crió. Le demuestran todas las faltas de Juliana Guerrero y su hermana y él manda a que denuncien a los empresarios que las tentaron para jugar tío rico, sacan más de 4 cartas de todos los excesos macabros en visitas de estado y dice que su excanciller está loco y viejo, Angie Rodríguez ha hablado en más de 3 ocasiones sobre el temor que tiene por su vida y él sale a despedazarla editorialmente porque es una paciente psiquiátrica; así con todo, pierden y dicen que hubo fraude, le suben a la gasolina y dicen que es por culpa de Duque, implosionaron el sistema de salud y el eléctrico y dirán que es culpa de Abelardo… No tienen piedad ni límites, casi que ellos mismo reconocen que no pasaron por el gobierno.

Dense cuenta de algo, en cada contrato, con cada nombramiento, en cada viaje, en cada discurso, siempre hay un cuestionamiento que termina siendo un hecho vergonzoso y sujeto de investigación. Se montaron con todas las soluciones de ejecución, contra la corrupción y el nepotismo, y hoy se llevan la de oro con los indicadores reales más pobres de la historia en ejecución y la endeudada más poderosa al país desde que el desvergonzado Bolívar pasó un puente de 2 x 2 y se atribuyó la gran gesta histórica rimbombante y llena de las rarezas más similares a las visiones extrañas de alguien que agita de forma arbitraria un relato pando, sin fondo ni fin objetivo, que pierde los estribos y la hilaridad en la antítesis de una ortografía que aún no le alcanza para escribir ni un párrafo de las 20 páginas que supuestamente redactó en Manta.

Acá no estamos hablando de chismes si alguien prefiere usar ropa de mujer en sus tiempos libres, o si se cree inolvidable para alguien. La vida de Petro es de petro, pero la del presidente de Colombia, tristemente para él si tiene que ser sujeto de averiguaciones y vigilancia permanente. No es sensato que alguien con tremendos indicios y sin conocimiento público de sus aptitudes psiquiátricas, hoy esté satanizando a otra mujer por algo que hemos pedido para él durante los últimos 4 años.

Clínicamente no es normal que alguien tenga la realidad tan alterada para que nunca asuma culpas en nada y mienta deportivamente a pesar de los hechos. No más en su reciente discurso del 20 de julio dijo que en Colombia no habían matado a nadie de la oposición; ahí mismo, en el mismo espacio donde estuvo velado Miguel Uribe hace unos meses por su hijo de 7 años. Es increíble que aún hoy, alguien defienda un proyecto que nunca tuvo un norte diferente al resentimiento, a los relatos y a la indolencia, incluso para maltratar a su propia gente. Toda nuestra solidaridad con Angie Rodríguez, a quién hoy hay que rodear y cuidar tremendamente. Seguro y frente al malestar y la furia de Gustavo Petro, tiene varios temas importantes para encontrar los culpables de este atraso deliberado de más de 30 años.