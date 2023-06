Sí, yo voté por Petro ¿y qué?

La postura adoptada por Gustavo Petro frente a las críticas y cuestionamientos ha generado un ambiente en el cual sus fanáticos han limitado el derecho a realizar cuestionamientos. Cualquier crítica es rápidamente catalogada como proveniente de las élites y se interpreta como un intento de destruir el país. Un granito de arena a eso que llaman “golpe blando”. Es por eso que, en esta columna, quiero confesar mi pecado: voté por Petro y cuestiono su Gobierno cuando lo considero necesario.

En los últimos días, he sido objeto de ataques en las redes sociales debido a una foto en la que aparezco junto a una amiga y el presidente Gustavo Petro. No he ocultado mi elección de votar por el proyecto de país propuesto por Petro. Sin embargo, considero que es sumamente escandaloso e incluso absurdo creer que al respaldar ciertas ideas se le otorga al mandatario un permiso irrestricto para actuar sin ningún tipo de cuestionamiento. Resulta irónico que quienes se identifican con el petrismo hayan criticado al uribismo por su habilidad para defender lo indefendible cuando la frase "yo respaldo a mi compañero presidente" es su lema favorito.

En vez de cuestionar lo que antes era inaceptable, se pueden observar los esfuerzos para justificar los puestos de Verónica Alcocer, las supuestas alianzas mafiosas de Nicolás Petro, las denuncias contra Juan Fernando Petro y Danilo Rueda, los nombramientos incoherentes como el de Moisés Ninco y los graves escándalos de abuso de poder. Intentan defender el cambio minimizando los hechos.

Lo chistoso es que, si estos mismos hechos ocurrieran durante un gobierno de la derecha, las mismas personas que hoy justifican estas acciones estarían protestando enérgicamente desde Twitter.

Lo que me lleva a reflexionar es que parece que esta gente no busca ciudadanos dispuestos a cuestionar, aportando al debate y fortaleciendo nuestra democracia. En cambio, su enfoque parece estar en reclutar militantes que respalden ciegamente al presidente, sin importar todas las acciones que alejan a Petro de lo que prometió en la campaña.

Como ciudadanos que votamos por él, es nuestro deber y nuestro derecho exigir que de las explicaciones pertinentes de cara a las situaciones que enlodan el proyecto del cambio y le rinda cuentas al país. No debemos limitarnos a aplaudir como unos backyardigans, sino que debemos plantear preguntas contundentes, como, por ejemplo: ¿Qué ha sucedido con el desmonte del ESMAD? ¿Cuándo se llevará a cabo la tan necesaria reforma a la Ley 30?

Me resulta difícil entender cómo apoyar a un político se interpreta automáticamente como una forma de obtener beneficios personales, como si respaldar implicara el interés de un beneficio personal. Quizás la lógica de algunos petristas es esa: los beneficios personales. Pues hoy en día, podemos observar cómo aquellos activistas que parecían desinteresados se han convertido en grandes beneficiarios económicos en nombre de la igualdad.

¡Lagarto!, me escriben desde las oficinas de la Presidencia de la República, desde el celular de una UTL me describen como oportunista y me dice interesado el novio de una congresista. Sí, yo voté por Petro ¿y qué?, lo hice por convicción y por eso puedo criticarlo, a diferencia de otros personajes por ahí.

@VillanueAle