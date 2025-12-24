Emiten nuevo reporte sobre cambios en el volcán Puracé: ¿Qué es lo último que ha pasado?

Desde hace algunas semanas, ha habido incertidumbre por el volcán Puracé, luego que experimentara cambios que no se veían desde hace décadas.

El Servicio Geológico (SGC) emitió un nuevo boletín. Con respecto al último, se supo que el volcán mantiene los sismos debajo del cráter en al menos un kilómetro de profundidad.

Las últimas horas del volcán: así han sido

Tres de las señales sísmicas tuvieron relación con emisiones de ceniza, las cuales generaron alertas en la Aeronáutica. Las partículas se extendieron por el noroeste y noreste con alturas de hasta 500 metros.

De igual forma, hubo señales sísmicas de baja magnitud ocurridas por la fractura de la roca. Esto, en profundidades de uno a cuatro kilómetros. También hubo emisiones de dióxido de azufre y temperaturas similares vinculadas a los gases calientes.

La alerta naranja se mantiene, por lo que puede haber fluctuaciones en la actividad. En pocas palabras, se mantiene la vigilancia en caso de anomalías o un posible retorno a la estabilidad. Para que vuelva a la amarilla, se necesita evaluar los parámetros y tendencias en un tiempo prolongado.

Alerta naranja se mantiene

Con base en lo mencionado por la entidad, las recomendaciones siguen siendo las mismas: no acercarse al cráter ni alrededores y estar pendiente de los canales oficiales.

El volcán queda ubicado en un Parque Nacional que adopta el mismo nombre y que desde 1979 es una reserva de la biósfera. Su nombre parte de la lengua quechua y significa montaña de fuego.

Colparques apunta que en los alrededores del volcán hay más de 50 lagunas, páramos y bosques de niebla. Un punto importante es que aquí comienzan varios ríos, como lo son Magdalena y Caquetá.

Con respecto a la biodiversidad, WWF indica que es el hogar de 200 tipos de orquídeas, osos de anteojos, nutrias, venados, tigrillos pumas, cóndores andinos, colibríes, patos, azulejos, rapaces y dantas. Lastimosamente, varias están en peligro.