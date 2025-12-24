CANAL RCN
Dólar sigue en picada en Colombia: así cerró su valor HOY 24 de diciembre de Navidad

La moneda extranjera se sigue acercando al valor de los 3.700 pesos, así quedó.

Foto: Freepik.

diciembre 24 de 2025
05:05 p. m.
En una jornada marcada por la baja operatividad propia de las festividades de Nochebuena, el dólar en Colombia cerró este miércoles con una tendencia a la baja, consolidando una semana de relativa estabilidad y alivio para el bolsillo de los consumidores.

Según los reportes del mercado cambiario y el sistema SET-FX, la divisa estadounidense finalizó la sesión con un valor promedio de $3.702,48, lo que representa una caída significativa frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día.

La moneda inició la jornada con una apertura de $3.740,00, mostrando desde los primeros minutos una intención bajista. A lo largo de la mañana, el mercado operó en un rango estrecho, alcanzando un precio mínimo de $3.690,00 y un máximo de $3.740,00.

Analistas financieros coinciden en que el mercado colombiano está atravesando un periodo de "calma estacional". Durante los últimos siete días, la volatilidad se ha situado en un 8,2%, una cifra notablemente inferior al promedio anual del 15,58%.

Esta reducción en los movimientos bruscos sugiere que, a pesar de las incertidumbres globales, el peso colombiano ha logrado mantener una resistencia importante en el cierre del año.

El dólar en las "casas de cambio"

Para el ciudadano de a pie que busca cambiar divisas para sus viajes de fin de año o compras de último minuto, las casas de cambio reflejan precios ligeramente distintos a la TRM oficial.

En ciudades principales como Bogotá, el dólar se está comprando en promedio a $3.730 y vendiendo a $3.850. En Medellín, las tasas son un poco más competitivas, con compras desde los $3.680 y ventas cercanas a los $3.820.

Dato Clave: Con el cierre de hoy, el dólar suma tres sesiones consecutivas en valores negativos, alejándose de los picos de $3.874 registrados a mediados de diciembre.

A pesar de la tendencia a la baja de esta semana, informes de entidades como Fedesarrollo sugieren que el panorama para 2026 podría enfrentar nuevas presiones debido al déficit de cuenta corriente y la incertidumbre geopolítica. Sin embargo, por ahora, los colombianos pueden disfrutar de una Navidad con un dólar estable que favorece el consumo de productos importados y los viajes internacionales.

