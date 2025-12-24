Dólar sigue en picada en Colombia: así cerró su valor HOY 24 de diciembre de Navidad

En una jornada marcada por la baja operatividad propia de las festividades de Nochebuena, el dólar en Colombia cerró este miércoles con una tendencia a la baja, consolidando una semana de relativa estabilidad y alivio para el bolsillo de los consumidores.

Según los reportes del mercado cambiario y el sistema SET-FX, la divisa estadounidense finalizó la sesión con un valor promedio de $3.702,48, lo que representa una caída significativa frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día.

La moneda inició la jornada con una apertura de $3.740,00, mostrando desde los primeros minutos una intención bajista. A lo largo de la mañana, el mercado operó en un rango estrecho, alcanzando un precio mínimo de $3.690,00 y un máximo de $3.740,00.

Analistas financieros coinciden en que el mercado colombiano está atravesando un periodo de "calma estacional". Durante los últimos siete días, la volatilidad se ha situado en un 8,2%, una cifra notablemente inferior al promedio anual del 15,58%.

Esta reducción en los movimientos bruscos sugiere que, a pesar de las incertidumbres globales, el peso colombiano ha logrado mantener una resistencia importante en el cierre del año.

El dólar en las "casas de cambio"

Para el ciudadano de a pie que busca cambiar divisas para sus viajes de fin de año o compras de último minuto, las casas de cambio reflejan precios ligeramente distintos a la TRM oficial.

En ciudades principales como Bogotá, el dólar se está comprando en promedio a $3.730 y vendiendo a $3.850. En Medellín, las tasas son un poco más competitivas, con compras desde los $3.680 y ventas cercanas a los $3.820.

Dato Clave: Con el cierre de hoy, el dólar suma tres sesiones consecutivas en valores negativos, alejándose de los picos de $3.874 registrados a mediados de diciembre.

A pesar de la tendencia a la baja de esta semana, informes de entidades como Fedesarrollo sugieren que el panorama para 2026 podría enfrentar nuevas presiones debido al déficit de cuenta corriente y la incertidumbre geopolítica. Sin embargo, por ahora, los colombianos pueden disfrutar de una Navidad con un dólar estable que favorece el consumo de productos importados y los viajes internacionales.