El viernes pasado recibimos la noticia de que la pobreza monetaria disminuyó. En medio del picante sol bogotano nos enteramos de que la incidencia de la pobreza cayó del 39.7% en 2021 a 36.6% en 2022. Unos 1.3 millones de personas salieron de pobres, el equivalente a la población total de Barranquilla.

La dicha, sin embargo, me duró poco. Como buen rolo, comparto el delirio colectivo de que un bonito día es presagio de aguacero. Los bogotanos vemos con desconfianza la falta de nubes, algo así como una respuesta antipática al “siempre hay calma después de la tormenta”. Mientras veía la rueda de prensa, un bochorno particular se apoderó de mi concentración. El sol de lluvia vino como mal augurio a recordarme que se avecina una tempestad.

La reducción de la pobreza se debe a los dos motores fundamentales en el desarrollo social en Colombia. El primer motor es el crecimiento económico. De acuerdo con Fedesarrollo, aproximadamente 3 de cada 4 personas que salen de la pobreza en Colombia durante la primera década este siglo lo hicieron debido al crecimiento económico del país.

Por eso no es una sorpresa que en 2021 y 2022 hayamos visto una reducción importante de la pobreza, al tiempo que crecimos un 10.7% y 7.3%, respectivamente. Sin embargo, con un crecimiento de solo 1.6% en lo que vamos del año, el futuro del progreso social se ve gris a lo lejos.

El otro gran motor de la reducción de la pobreza han sido las políticas de redistribución. Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y más recientemente Devolución del IVA, Ingreso Solidario y demás programas locales como los de Bogotá o Bucaramanga han sido fundamentales en esa tarea. Según el DANE, en 2022, sin transferencias monetarias tendríamos más o menos dos millones de pobres adicionales.

Es triste entonces que 2023 haya visto un retroceso de la política social colombiana. Durante los primeros meses de este año, 4.8 millones de hogares dejaron de recibir Ingreso Solidario. Además, con la llegada del programa Renta Ciudadana se concentraron las transferencias monetarias solo en las familias en pobreza extrema, lo que implica una reducción de ingresos para unos 11 millones de personas en condición de pobreza moderada.

Ante la tormenta que parece aproximarse desde el horizonte, veo con preocupación que este gobierno no tenga sombrilla. A tan solo tres meses de terminar el año, usar estos datos como insumo para tomar decisiones será difícil y su publicación en medio de elecciones puede desviar su uso con fines electorales. Esperemos que el presidente y su gabinete resistan el impulso de exagerar sus logros y minimizar los problemas que se avecinan.

Puede que este mal augurio, al igual que el sol de lluvia, no sea más que solo un mito. Ese día me convencí de que estaba siendo mezquino al no permitirme disfrutar de una buena noticia. “Todo es un mal chiste de mis raíces cachacas”, me dije…

El viernes llovió toda la tarde.