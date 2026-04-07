Advierten por los peligros del sedentarismo: 1.800 millones de adultos no cumplen niveles de actividad física

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, la Red Colombiana de Actividad Física (REDCOLAF) hizo un llamado sobre el impacto creciente del sedentarismo en la salud, una condición que se consolida como uno de los principales factores de riesgo a nivel global.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 31 % de los adultos en el mundo —alrededor de 1.800 millones de personas— no cumplen con los niveles recomendados de actividad física, lo que los expone a un mayor riesgo de enfermedad.

Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que las personas con niveles insuficientes de actividad física tienen entre un 20 % y 30 % más riesgo de muerte en comparación con aquellas que se mantienen activas.

¿Qué pasa en Colombia?

En el caso de Colombia, la situación no es menor. Datos oficiales en salud indican que alrededor del 44 % de la población presenta niveles insuficientes de actividad física, lo que refleja un desafío importante en términos de salud pública.

En este contexto, expertos advierten sobre una consecuencia silenciosa pero crítica: la pérdida de masa muscular, conocida como sarcopenia, asociada con deterioro funcional, mayor riesgo de enfermedades crónicas y reducción en la esperanza de vida.

“La conversación sobre salud suele centrarse en órganos como el corazón o el cerebro, pero el músculo es fundamental para la funcionalidad, la autonomía y la prevención de enfermedades”, afirmó Iván Darío Escobar, médico internista, endocrinólogo y coordinador nacional de REDCOLAF.

La inactividad física es reconocida por organismos internacionales como uno de los principales factores de riesgo para enfermedades no transmisibles como diabetes, enfermedades cardiovasculares y obesidad, que hoy representan una de las mayores cargas para los sistemas de salud.

“La actividad física no debe entenderse como una opción, sino como una intervención clave en salud pública. Incluso cambios pequeños, sostenidos en el tiempo, pueden generar impactos significativos”, agregó Escobar.

Desde REDCOLAF se insiste en que el movimiento no debe limitarse al ejercicio estructurado. Actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o mantenerse activo durante el día pueden contribuir de manera significativa a mejorar la salud y prevenir enfermedades.

El Día Mundial de la Actividad Física, busca visibilizar el rol del movimiento como herramienta fundamental en la promoción de la salud, el bienestar y la calidad de vida.

La Red Colombiana de Actividad Física (REDCOLAF) articula actores del sector salud, académico y comunitario para promover hábitos de vida activa en el país, con base en evidencia científica y estrategias de salud pública.