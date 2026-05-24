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Cayó red criminal que ofrecía falsas oportunidades a colombianos en el extranjero

Según la investigación, las víctimas pagaban entre 3 y 15 millones de pesos por trámites hacia Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido y Suiza.

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
06:38 p. m.
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Prometían el sueño americano y una nueva vida en Europa, pero detrás de supuestos paquetes turísticos y ofertas laborales operaba una red criminal que dejó a decenas de colombianos abandonados en otros países y sin dinero.

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Las personas capturadas son señaladas de integrar una organización delictiva que, a través de redes sociales y una agencia de turismo denominada Wonderland Dreams, engañaba a ciudadanos con supuestos procesos migratorios.

Según la investigación, las víctimas pagaban entre 3 y 15 millones de pesos por trámites hacia Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido y Suiza. Les ofrecían tiquetes, alojamiento, permisos de trabajo y acompañamiento durante todo el viaje.

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Sin embargo, al llegar al destino quedaban en condición irregular y sin apoyo. En el caso de Estados Unidos, eran enviados por rutas hacia México con un único tiquete de ida.

Cooperación internacional permitió la captura

El resultado se dio gracias a la cooperación entre el Reino Unido y Colombia, tras una alerta de la embajada británica en Bogotá sobre el aumento atípico de solicitudes de asilo migratorio entre 2023 y 2024. Esa información permitió a las autoridades rastrear la operación de la red y coordinar los allanamientos.

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En los procedimientos se hallaron 23 pasaportes, cinco celulares y seis computadores, elementos clave para la investigación.

Tres mujeres enviadas a prisión

Las tres mujeres capturadas fueron enviadas con medida de aseguramiento a la cárcel El Buen Pastor, mientras las autoridades avanzan en la identificación de más víctimas de esta red señalada de traficar con los sueños y la necesidad de cientos de colombianos.

El caso refleja cómo las organizaciones criminales aprovechan la vulnerabilidad de quienes buscan mejores oportunidades en el extranjero, dejando tras de sí un panorama de engaños y abandono.

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