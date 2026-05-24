CANAL RCN
Economía

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 24 de mayo de 2026

¡La suerte ya decidió el destino de los apostadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 24 de mayo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñada por Magnific.

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
07:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fin de semana llegó a su cierre con un nuevo sorteo del Super Astro Luna, un juego que cada noche concentra la atención de miles de apostadores pendientes de una sola combinación.

Este 24 de mayo de 2026, la jornada terminó con un resultado que puso punto final a las apuestas realizadas durante el día.

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 21 de mayo de 2026
RELACIONADO

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 21 de mayo de 2026

A lo largo del domingo, las cifras circularon entre distintas elecciones y estrategias. Algunos jugadores mantuvieron números habituales, mientras otros decidieron probar nuevas combinaciones buscando sorprender a la suerte. Sin embargo, todas las apuestas terminaron dependiendo del mismo desenlace oficial.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 24 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 24 de mayo de 2026

El sorteo de este 24 de mayo de 2026 se realizó a las 8:30 de la noche y fue emitido por Youtube.

El azar determinó que la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Un resultado que cierra una semana y abre nuevas apuestas en el Super Astro Luna

El Super Astro Luna tiene una dinámica particular los domingos. Más allá del resultado inmediato, muchos jugadores utilizan este sorteo como una referencia para iniciar una nueva semana de apuestas.

Algunas jugadas logran coincidencia total y alcanzan el premio mayor. Otras encuentran aproximaciones parciales y muchas simplemente quedan fuera de la combinación final, pero todas se comparan frente a la misma secuencia oficial.

SUPER ASTRO LUNA: número y signo ganador hoy 20 de mayo de 2026
RELACIONADO

SUPER ASTRO LUNA: número y signo ganador hoy 20 de mayo de 2026

El signo zodiacal vuelve a ser decisivo dentro del juego. No basta con acertar las cuatro cifras; el signo correcto completa la combinación ganadora.

Con el resultado del 24 de mayo de 2026 ya confirmado, el Super Astro Luna suma una nueva combinación a su historial nocturno. Y, mientras unos revisan sus apuestas una última vez antes de terminar el día, otros ya empiezan a pensar en las cifras que usarán en el próximo sorteo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

¿Cuándo se celebrará realmente el Día del Padre en 2026?

Ciberseguridad

La peligrosa práctica en edificios que estaría aumentando los accidentes en ascensores

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 23 de mayo de 2026: conozca el premio mayor

Otras Noticias

EPS

Médicos intensivistas asumen hasta tres empleos para sobrevivir en medio de la crisis de la salud

La mayoría de especialistas en cuidado intensivo tienen entre dos y tres trabajos, siempre con la incertidumbre de si recibirán el pago.

Migrantes

Cayó red criminal que ofrecía falsas oportunidades a colombianos en el extranjero

Según la investigación, las víctimas pagaban entre 3 y 15 millones de pesos por trámites hacia Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido y Suiza.

La casa de los famosos

Final de la Casa de los Famosos 2026 ya tiene fecha: este será el día que se conocerá el ganador

Mundial de fútbol

Ya hay fecha y hora en la que Colombia presentará sus convocados para el Mundial de 2026

Diosdado Cabello

¿Captura de Diosdado Cabello podría ser el segundo golpe de EE. UU. en Venezuela? Experto habló