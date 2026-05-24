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Médicos intensivistas asumen hasta tres empleos para sobrevivir en medio de la crisis de la salud

La mayoría de especialistas en cuidado intensivo tienen entre dos y tres trabajos, siempre con la incertidumbre de si recibirán el pago.

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
06:59 p. m.
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La situación de los médicos intensivistas en Colombia refleja la gravedad del panorama de salud. Muchos de ellos deben asumir hasta tres empleos para garantizar que, al menos en uno, les paguen de manera puntual.

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Los retrasos en los pagos, que pueden extenderse hasta 120 días en algunas instituciones, los obligan a enfrentar deudas personales mientras atienden pacientes críticos.

Vocación que no paga las cuentas

Juan Camilo Galvis Mejía, médico intensivista en Pereira, resume la realidad de sus colegas: “La vocación hace parte de nuestra identidad como médicos, pero de vocación no se vive. Yo no le puedo decir a las empresas de servicios públicos que mi vocación es ser médico para que no me cobren la factura de la electricidad”. Tras más de 12 años de estudios, dos empleos no son suficientes para sostenerse.

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La mayoría de especialistas en cuidado intensivo tienen entre dos y tres trabajos, siempre con la incertidumbre de si recibirán el pago. Los cierres de servicios hospitalarios repercuten directamente en su vida laboral y aumentan la sobrecarga en cada jornada, donde deben responder por pacientes en estado delicado. En ciudades como Pereira y Armenia, un intensivista puede llegar a atender hasta 23 pacientes al mismo tiempo.

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Estrés, carga emocional y ausencia de pagos

A la presión de salvar vidas en condiciones críticas se suma el estrés de la carga emocional y la falta de respeto de algunos usuarios. Los médicos aseguran que lo mínimo que esperan es recibir sus pagos puntuales, pues la demora en los giros compromete su estabilidad y la calidad del servicio que prestan.

La crisis del sistema de salud golpea de manera directa a quienes están en la primera línea de atención. Los intensivistas piden soluciones urgentes: trabajar con dignidad y recibir lo que les corresponde por su labor.

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