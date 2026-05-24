Ya hay fecha y hora en la que Colombia presentará sus convocados para el Mundial de 2026

A menos de 20 días de darse el puntapié inicial de la Copa del Mundo de 2026, ya han sido varias las selecciones que han dado a conocer sus convocados para la cita orbital que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

La expectativa se encuentra al rojo vivo en suelo colombiano con los hombres que serán llamados por Néstor Lorenzo. Y es que si bien el argentino realizó una prelista de 55 jugadores, solo 26 serán los que viajen.

Son varios nombres los que empiezan a sonar con fuerza para llevar la bandera del país a suelo americano. James Rodríguez, Lucho Díaz, Richard Ríos y otros están adentro.

¿Cuándo se conocerá la lista de convocados de la Selección Colombia?

Con este panorama, la FCF dio a conocer la fecha y la hora de cuándo se dará a conocer la lista de 26. Mediante sus redes sociales, el organismo informó que este lunes 25 de mayo, Néstor Lorenzo ofrecerá una rueda de prensa, y aunque no se especificó el motivo, es para dar a conocer los convocados.

"En el marco de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el director técnico, Néstor Lorenzo, ofrecerá una conferencia de prensa en la Sede Deportiva de la FCF en Bogotá. El evento tendrá lugar el próximo lunes 25 de mayo a las 11:00 a. m", informó la FCF.

¿Cuando será el debut de Colombia en la Copa del Mundo?

El debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo de 2026 será el miércoles 17 de junio de 2026.

La "Tricolor", que quedó ubicada en el Grupo K, iniciará su camino en Ciudad de México enfrentando a Uzbekistán en el Estadio Azteca. El partido está programado para las 9:00 p.m. hora colombiana (10:00 p.m. hora local/EST).