¿Cómo proteger el cabello y la piel en la playa o en la piscina?

Las vacaciones de mitad de año representan uno de los momentos más esperados por miles de personas que aprovechan la temporada para visitar playas, piscinas y destinos de clima cálido.

Sin embargo, el incremento de la exposición al sol, al cloro, al agua salada y a las altas temperaturas también aumenta los riesgos para la salud de la piel y el cabello.

En medio de una tendencia creciente hacia el autocuidado, cada vez más consumidores buscan productos elaborados con ingredientes naturales y fórmulas libres de componentes considerados agresivos.

Aun así, continúan siendo frecuentes algunos errores que pueden generar consecuencias importantes a corto y largo plazo.

De acuerdo con Luisa Chimá, creadora de marcas colombianas como Kaba y D'Luchi, muchas personas destinan tiempo y recursos a planear sus viajes, pero descuidan la protección necesaria para evitar daños ocasionados por la exposición prolongada a factores ambientales.

La protección que necesita el cabello en vacaciones

Uno de los mitos más extendidos es creer que el cabello no requiere cuidados especiales frente al sol. La exposición constante a los rayos solares, al salitre y al cloro puede provocar resequedad, pérdida de brillo, puntas abiertas e incluso alteraciones en el color de los cabellos tinturados.

Para reducir estos efectos, especialistas recomiendan utilizar productos hidratantes y tratamientos que contribuyan a restaurar la fibra capilar.

La hidratación se convierte en una de las herramientas más importantes para conservar la salud del cabello durante la temporada vacacional.

Además, se aconseja evitar lavados excesivos. Aunque el cabello puede ensuciarse con mayor facilidad durante los días de playa o piscina, el lavado constante puede eliminar los aceites naturales que ayudan a mantener la hidratación y protección del cuero cabelludo.

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Los riesgos de la exposición solar en vacaciones

Otro de los errores frecuentes ocurre cuando las personas buscan acelerar el proceso de bronceado permaneciendo largas horas bajo el sol.

La sobreexposición solar puede generar manchas, envejecimiento prematuro de la piel y otros daños que pueden afectar su bienestar. Por ello, los especialistas recomiendan evitar la radiación directa durante las horas de mayor intensidad, entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las recomendaciones apuntan a realizar actividades al aire libre antes de las 9:00 o 10:00 de la mañana y después de las 4 de la tarde, cuando la intensidad de los rayos ultravioleta disminuye considerablemente.

Asimismo, se destaca la importancia de elegir productos que, además de favorecer el bronceado, contribuyan a mantener la hidratación y el cuidado de la piel durante toda la jornada.

Entre los componentes más recomendados para recuperar la hidratación se encuentran el aloe vera, el aguacate, la papaya, el banano y diversos aceites naturales.

Los expertos coinciden en que la prevención debe comenzar antes de la exposición al sol y mantenerse durante y después de las actividades recreativas. La hidratación constante es considerada una de las principales estrategias para conservar el equilibrio de la piel y el cabello.

Las recomendaciones básicas para disfrutar de una temporada vacacional saludable incluyen mantener una adecuada hidratación antes, durante y después de la exposición al sol; evitar los lavados excesivos del cabello; limitar la exposición solar en las horas de mayor radiación; y elegir productos elaborados con ingredientes naturales que favorezcan la recuperación de la piel y la fibra capilar.