Pacientes de la Nueva EPS en Medellín hacen interminables filas para intentar acceder a medicamentos

La crisis de salud sigue generando dificultades para los usuarios. En Medellín, pacientes de la Nueva EPS tienen que estar durante varias horas haciendo fila para poder acceder a sus medicamentos, pero muchos no logran una respuesta positiva.

Noticias RCN acompañó a ciudadanos de la Comuna 10 de la capital antioqueña en donde se evidencia la gran cantidad de personas que tienen que hacer filas. Según el reporte, muchos de ellos comienzan a hacer fila desde la noche anterior para poder acceder a un turno.

Sin embargo, conseguir un turno no es garantía de recibir atención. Una vez llegan hasta el punto de dispensación, muchas veces les informan que la orden médica ya venció, que el medicamento no está disponible o que no se entrega en esos puntos.

Relatos de pacientes en medio de las filas

Un caso que ilustra este drama es el de Gilberto Chávez, un ciudadano de 74 años, diabético e hipertenso, quien cuenta con un historial de 22 cirugías en su pierna y se desplaza en muletas.

El usuario, que se encontraba en la fila desde las 4:00 a. m., denunció que la entidad solo entrega los fármacos más económicos y retiene los medicamentos esenciales para el corazón que él necesita de forma urgente.

Otro caso fue el de Iván García, quien arribó al lugar a las 4:30 a. m. con la esperanza de conseguir atención. Los pacientes coinciden en que asistir a estos puntos se ha convertido en un dolor de cabeza.

El panorama es complicado en ese punto de entrega de medicamentos de la Nueva EPS, donde se ve a decenas de personas a la expectativa de que consigan atención, mientras en la fila hay adultos mayores, mujeres embarazadas y con niños en brazos.