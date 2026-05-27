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Bucaramanga confirmó a su nuevo entrenador: viejo conocido del FPC

Atlético Bucaramanga ya tiene técnico y conoce bien el fútbol colombiano.

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Foto: X Atlético Bucaramanga

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
11:13 a. m.
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Atlético Bucaramanga confirmó oficialmente a Pablo Peirano como su nuevo entrenador para el segundo semestre del 2026. El anuncio llegó después de varios días de expectativa tras la salida de Leonel Álvarez, quien marcó una etapa deportiva en el equipo santandereano.

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El club presentó al estratega uruguayo a través de sus redes sociales con un video acompañado del mensaje: “Hoy inicia una nueva historia para volver a rugir”.

¿Cómo anunció Bucaramanga a Pablo Peirano?

Atlético Bucaramanga decidió apostarle a una presentación emocional y enfocada en la reconstrucción del proyecto deportivo.

En el video publicado por el club aparecen imágenes relacionadas con la identidad del equipo, mientras se confirma oficialmente la llegada del entrenador uruguayo al banquillo ‘leopardo’.

La publicación rápidamente generó reacciones entre los hinchas, quienes esperaban noticias sobre el reemplazo de Leonel Álvarez luego de un semestre complicado tanto en la Liga BetPlay como en la Copa BetPlay.

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El mensaje utilizado por el club dejó claro el objetivo inmediato: recuperar protagonismo y devolver la ilusión a una afición golpeada por los recientes resultados.

¿Qué reto tendrá Pablo Peirano en Bucaramanga?

Peirano llega con la responsabilidad de reorganizar a un equipo que cerró el semestre fuera del grupo de clasificados y con muchas dudas futbolísticas.

El entrenador uruguayo ya conoce el fútbol colombiano tras su paso por Independiente Santa Fe, experiencia que terminó siendo clave para que Bucaramanga apostara por su nombre.

Ahora deberá enfrentar un reto complejo: reconstruir la confianza de la plantilla y encontrar una identidad competitiva para pelear nuevamente en la parte alta del campeonato.

Además, el club necesitará reforzar varias zonas del equipo pensando en el próximo torneo, donde la presión será mucho mayor después del irregular semestre anterior.

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La llegada de Pablo Peirano abrió una nueva ilusión entre los aficionados del conjunto santandereano.

Aunque existe expectativa por el estilo de juego y las decisiones que tomará el nuevo cuerpo técnico, también hay preocupación por el rendimiento que mostró el equipo durante buena parte del año.

Por ahora, Bucaramanga ya dio el primer paso para intentar cambiar el rumbo deportivo y comenzar un nuevo proceso con la mirada puesta en volver a competir por objetivos importantes.

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