¿Qué debe tener en cuenta antes de realizarse un procedimiento estético, según expertos?

El furor por los procedimientos estéticos cada vez más están en auge por lo que ahora distintos centros estéticos ofrecen un sin fin de procedimientos que, en algunos casos, no cuentan con una regulación idónea para salvaguardar el bienestar de los pacientes.

La seguridad en este tipo de medicina estética no depende solamente de los resultados visibles ya que también de la idoneidad del profesional a tratar, las condiciones del establecimiento en el que se realicen los procedimientos y la trazabilidad de los productos o materiales utilizados.

¿Cómo verificar la idoneidad de los médicos?

Especialistas en dermatología y medicina estética han hecho un llamado a los pacientes a tomar decisiones informadas antes de realizarse cualquier procedimiento, pues una adecuada evaluación médica, el uso de productos autorizados y el acompañamiento clínico son elementos esenciales para garantizar la seguridad del paciente.

“El primer paso es confirmar que realmente se trate de un médico. En Colombia, los profesionales de la salud deben estar registrados en el RETHUS, el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud. Allí cualquier persona puede consultar si quien lo atiende es médico y qué tipo de especialidad tiene”, explica el Dr. Héctor Peñaranda, médico dermatólogo y GAIN Trainer de Galderma en Latinoamérica.

Tras verificar la idoneidad del profesional, el paciente debe asegurarse de que el proceso se lleve a cabo en un entorno seguro para la atención. Los consultorios e instituciones médicas deben cumplir con procesos de habilitación ante las secretarías de salud distritales o departamentales, según corresponda.

También existen elementos clave que ayudan a identificar una práctica médica responsable. Alguna de estas es que el profesional realice una valoración previa, pregunte por antecedentes médicos, alergias o condiciones de salud, construya una historia clínica y entregue un consentimiento informado antes del procedimiento.

“Todo procedimiento médico estético debe realizarse en espacios habilitados para atención en salud, bajo protocolos adecuados y con condiciones que garanticen seguridad y seguimiento clínico”, explicó Peñaranda.

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¿Qué más se debe tener en cuenta antes del procedimiento?

Otro de los aspectos más importantes consiste en verificar la procedencia del producto que será utilizado y la trazabilidad correspondiente a su uso. Esto incluye el registro sanitario correspondiente, la fecha de vencimiento, el número de lote y los elementos de identificación del producto, como su empaque, etiqueta o tarjeta de originalidad, según aplique.

Así mismo, el paciente debe seguir la información de seguimiento, seguridad en la toma de decisiones informadas, cadena de suministro confiable, productos trazables y una cultura activa de reporte frente a cualquier sospecha de falsificación o adulteración.