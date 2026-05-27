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Ocho militares venezolanos liberados tras nueve años de prisión

Los uniformados habían sido acusados en 2017 de conspirar contra Nicolás Maduro en el denominado “Caso Paracaidistas”.

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AFP

mayo 27 de 2026
10:06 a. m.
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Ocho militares venezolanos, entre ellos el general Ramón Lozada, fueron excarcelados este martes en Caracas, en el marco de una nueva tanda de liberaciones de presos políticos anunciada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

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Los uniformados habían sido acusados en 2017 de conspirar contra Nicolás Maduro en el denominado “Caso Paracaidistas”.

La salida de los sargentos y del general Lozada se produjo entre aplausos y lágrimas de familiares y simpatizantes, según imágenes difundidas por la oenegé Foro Penal. Lozada, quien abandonó el tribunal en silla de ruedas, se incorporó para colgarse una bandera de Venezuela en el pecho.

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“Confirmamos la liberación por pena cumplida”, informó en X Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, al precisar que los militares estuvieron más de nueve años detenidos.

El legado del “Caso Paracaidistas”

El grupo de excarcelados estuvo vinculado al proceso judicial que también incluyó al general Raúl Isaías Baduel, antiguo aliado de Hugo Chávez, fallecido en prisión en 2021. Sus hijas, Andreína y Margareth, se han convertido en voces visibles por la liberación de presos políticos y reclaman la excarcelación de su hermano Josnars Baduel, detenido desde 2020 por presunta participación en una incursión armada contra Maduro.

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La presidenta encargada Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en un operativo estadounidense, impulsó una ley de amnistía que excluye a la mayoría de los militares considerados presos políticos.

Balance de excarcelaciones y pendientes

De acuerdo con Foro Penal, desde enero se han registrado cerca de 800 liberaciones de presos políticos, aunque la organización advierte que hasta el 25 de mayo permanecían aún 409 detenidos. El gobierno asegura que la amnistía ha beneficiado a unas 8.000 personas, aunque la mayoría no estaban en prisión, sino bajo proceso judicial.

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Un primer grupo de 31 militares acusados de rebelión y traición a la patria fue liberado en febrero bajo libertad condicional. Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la amnistía, reconoció que durante el gobierno de Maduro “no había condiciones políticas” para atender estos casos debido a la polarización.

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