Insecticida sin registro sanitario genera alerta del Invima por riesgos para la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria 286-2026, con fecha del 8 de septiembre de 2026, por la comercialización de un insecticida que no cuenta con registro sanitario requerido para su venta en Colombia.

La entidad señaló que el producto era comercializado a través de redes sociales, específicamente TikTok, y determinó que, al no disponer del registro sanitario requerido, su venta en el territorio nacional es ilegal y corresponde a un producto fraudulento.

¿Por qué el Invima alerta sobre este insecticida?

El producto fue identificado como 'Sergio El Exterminador', que de acuerdo a la información de su empaque, está dirigido hacia el control de las cucarachas.

En TikTok, hay varios videos virales en donde se promociona este producto, lo que genera alerta para el Invima debido al alcance que podría llegar a tener este producto vendido de forma fraudulenta.

Según el Invima, los productos plaguicidas de uso doméstico o destinados a la salud pública que no cuentan con registro sanitario pueden representar un riesgo para quienes los utilizan, debido a que no existen garantías sobre aspectos como su calidad, seguridad y eficacia.

La entidad también advierte que, en estos casos, no hay garantías sobre el cumplimiento de los requisitos relacionados con su composición, origen, condiciones de fabricación, calidad y almacenamiento. Además, se desconoce su cadena de comercialización y no se cuenta con información sobre las condiciones en las que habría sido almacenado o transportado.

¿Qué hacer si tiene o está utilizando este producto?

El Invima indicó que las personas que estén utilizando este insecticida deben suspender de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para la salud.

La autoridad sanitaria también pidió denunciar, a través de su página web, los lugares o personas que distribuyan o comercialicen el producto.

La alerta también establece medidas para las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, que deberán realizar actividades de inspección, vigilancia y control en establecimientos donde potencialmente pueda utilizarse o comercializarse el producto y adoptar las medidas sanitarias correspondientes.

Asimismo, el Invima pidió a titulares, importadores, distribuidores y comercializadores abstenerse de distribuir y vender el producto fraudulento identificado, pues podrían estar sujetos a medidas sanitarias de seguridad y a procesos sancionatorios.