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Ladrón tenía escondidas prendas de la Policía para pasar desapercibido en Bogotá: cayó tras un robo

El hombre habría hurtado una bicicleta eléctrica y un celular cerca de la estación Calle 75 de Transmilenio.

Mañana Express

septiembre 09 de 2026
07:24 a. m.
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Un llamado de auxilio de varias víctimas permitió a la Policía activar una persecución contra un hombre señalado de cometer un robo en inmediaciones de la estación Calle 75 de Transmilenio, en Bogotá.

El sospechoso fue ubicado mientras se movilizaba con una bicicleta eléctrica y un teléfono celular que, según las autoridades, acababan de ser hurtados.

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Al detenerlo y practicarle una requisa, los uniformados encontraron además un arma de fuego y varios elementos que habrían sido utilizados para modificar su apariencia.

¿Cómo fue la persecución para dar con el hombre que habría robado una bicicleta y un celular?

La alerta comenzó luego de que varias personas denunciaran el robo de sus pertenencias cerca de la estación Calle 75 de Transmilenio.

De acuerdo con las autoridades, el señalado habría intimidado a peatones y ciclistas para despojarlos de sus objetos de valor. Tras recibir los llamados de auxilio, los policías que prestaban servicio en el sistema iniciaron la búsqueda del sospechoso.

El hombre fue localizado mientras se movilizaba por el sector del barrio 12 de Octubre, donde finalmente fue interceptado.

Según la Policía, en ese momento llevaba una bicicleta eléctrica y un teléfono celular que presuntamente habían sido hurtados minutos antes.

¿Qué le hallaron en su poder?

Durante el procedimiento, los uniformados realizaron una requisa y encontraron un elemento que agravó la situación.

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Maryan Moreno, comandante de Transmilenio:

Durante el procedimiento, los policías hallaron un revólver calibre 9 mm con seis cartuchos, además de recuperar los elementos que al parecer acababan de ser hurtados.

El arma y la munición quedaron en poder de las autoridades como parte de los elementos incautados durante el procedimiento.

Pero el hallazgo no terminó con la bicicleta, el celular y el arma. Los investigadores también encontraron varias prendas de vestir que, según la hipótesis de las autoridades, serían utilizadas por el capturado para cambiar su apariencia después de cometer los robos y dificultar su identificación durante las búsquedas.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el hombre rondaba el sector utilizando incluso una prenda asociada a la Policía Cívica, elemento que habría empleado como parte de su apariencia para pasar desapercibido.

¿Qué pasó con lo elementos que presuntamente robó?

Con la captura, las víctimas lograron recuperar sus pertenencias, entre ellas la bicicleta eléctrica y el teléfono celular.

Los elementos recuperados fueron avaluados en más de 10 millones de pesos.

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Finalmente, el hombre fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder inicialmente por el delito de hurto calificado y agravado.

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