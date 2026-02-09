Largas filas de pacientes de la Nueva EPS por falta de medicamentos: 30.000 fórmulas represadas en Tolima

Miles de pacientes en el departamento de Tolima enfrentan una crisis sanitaria sin precedentes debido a la intervención gubernamental de la Nueva EPS, situación que ha dejado aproximadamente 30.000 fórmulas médicas represadas y a los afiliados sin acceso a medicamentos esenciales para sus tratamientos.

Germán Andrés Téllez, de 30 años, representa uno de los casos más críticos. Diagnosticado con esquizofrenia a los 14 meses, requiere la aplicación mensual de una inyección de alto costo, utilizado para tratar la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión.

Sus padres mantienen una lucha constante para acceder a estos medicamentos, mientras observan cambios preocupantes en el comportamiento de su hijo.

Interminables filas de pacientes de la Nueva EPS por medicamentos

La situación en Tolima se caracteriza por la ausencia de infraestructura adecuada para la atención de los pacientes.

Actualmente no existe un lugar físico donde los afiliados puedan reclamar sus medicamentos. Diariamente, decenas de personas madrugan desde las 5:00 de la mañana para hacer largas filas, únicamente para solicitar autorizaciones, sin contar aún con un sitio establecido para la entrega de los fármacos.

Según el balance presentado por los veedores de salud del departamento, se han realizado nueve mesas de trabajo con la Secretaría de Salud y las directivas de la Nueva EPS sin lograr avances significativos ni resultados concretos para resolver la crisis.

El calvario de los pacientes de alto costo afiliados a la Nueva EPS

Los pacientes con tratamientos prolongados resultan los más afectados por esta situación.

"Hace más o menos siete meses no me entregan medicamentos. De verdad que no son morfina, pero son para hipertensión”, dijo uno de los pacientes afectados.

Los afiliados realizan un llamado urgente al Gobierno Nacional para encontrar una solución inmediata, advirtiendo que la falta de medicamentos está deteriorando significativamente su calidad de vida y poniendo en riesgo su salud.