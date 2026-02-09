CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Largas filas de pacientes de la Nueva EPS por falta de medicamentos: 30.000 fórmulas represadas en Tolima

Nueve mesas de trabajo sin resultados y ausencia de puntos de entrega agravan la situación de miles de afiliados en el departamento.

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
07:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miles de pacientes en el departamento de Tolima enfrentan una crisis sanitaria sin precedentes debido a la intervención gubernamental de la Nueva EPS, situación que ha dejado aproximadamente 30.000 fórmulas médicas represadas y a los afiliados sin acceso a medicamentos esenciales para sus tratamientos.

Germán Andrés Téllez, de 30 años, representa uno de los casos más críticos. Diagnosticado con esquizofrenia a los 14 meses, requiere la aplicación mensual de una inyección de alto costo, utilizado para tratar la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión.

Sus padres mantienen una lucha constante para acceder a estos medicamentos, mientras observan cambios preocupantes en el comportamiento de su hijo.

Interminables filas de pacientes de la Nueva EPS por medicamentos

La situación en Tolima se caracteriza por la ausencia de infraestructura adecuada para la atención de los pacientes.

Actualmente no existe un lugar físico donde los afiliados puedan reclamar sus medicamentos. Diariamente, decenas de personas madrugan desde las 5:00 de la mañana para hacer largas filas, únicamente para solicitar autorizaciones, sin contar aún con un sitio establecido para la entrega de los fármacos.

Según el balance presentado por los veedores de salud del departamento, se han realizado nueve mesas de trabajo con la Secretaría de Salud y las directivas de la Nueva EPS sin lograr avances significativos ni resultados concretos para resolver la crisis.

El calvario de los pacientes de alto costo afiliados a la Nueva EPS

Los pacientes con tratamientos prolongados resultan los más afectados por esta situación.

"Hace más o menos siete meses no me entregan medicamentos. De verdad que no son morfina, pero son para hipertensión”, dijo uno de los pacientes afectados.

Los afiliados realizan un llamado urgente al Gobierno Nacional para encontrar una solución inmediata, advirtiendo que la falta de medicamentos está deteriorando significativamente su calidad de vida y poniendo en riesgo su salud.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Boyacá

Paciente ve pasar el calendario mientras sigue esperando que le den la insulina: ¿Quién responde?

Donald Trump

Presidente Trump lanzó sitio web para comprar medicamentos más baratos en EE. UU.

Enfermedades

Cáncer de colon: ¿se está convirtiendo en el más mortal entre adultos jóvenes?

Otras Noticias

Bolívar

Asesinan a concejal de Calamar, Bolívar, mientras estaba en su negocio: hay tres capturados

El funcionario fue atacado a bala en el municipio de Soledad, Atlántico; autoridades capturaron a tres presuntos responsables.

Super Bowl

Influencia de Bad Bunny: Duolingo registró un aumento del 35% en alumnos de español tras show de medio tiempo

Duolingo registró que tras la presentación de Bad Bunny se registró un repunte masivo en las lecciones de español.

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello desató indignación justificando la detención de Juan Pablo Guanipa

Independiente Santa Fe

Omar Pérez recibió el alta médica: último comunicado sobre su estado de salud

Automovilismo

Pilas, conductores: vea cuándo NO pueden multarlo por la revisión técnico-mecánica vencida