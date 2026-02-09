CANAL RCN
Salud y Bienestar

Estos son los mejores hospitales de Colombia: dos están en el top 50 a nivel mundial

Tres hospitales colombianos figuran entre los 100 mejores del planeta, según el ranking Global Top 250 Hospitals 2026 de Brand Finance

Fundación Valle de Lili Valle del Cauca
FOTO: Fundación Valle de Lili

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
09:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia aparece nuevamente en un listado global que mide el desempeño y la reputación de los hospitales universitarios. En la edición 2026 del Global Top 250 Hospitals, elaborado por la firma internacional Brand Finance, tres instituciones del país fueron clasificadas entre los 100 mejores centros médicos académicos del mundo, de acuerdo con los resultados publicados en el informe.

Universidades que más han perdido estudiantes en los últimos años: dato es preocupante
RELACIONADO

Universidades que más han perdido estudiantes en los últimos años: dato es preocupante

El estudio analiza más de 500 marcas hospitalarias a nivel internacional y se enfoca en la evaluación comparativa de hospitales con funciones asistenciales, académicas y de investigación. La clasificación es utilizada como insumo por actores del sector salud, tanto públicos como privados, para identificar tendencias y referentes en atención médica especializada.

Qué posiciones ocuparon los hospitales colombianos

Dentro del listado global, la Fundación Valle del Lili, ubicada en Cali, fue la institución colombiana con mejor desempeño, al alcanzar el puesto 45. Este resultado la ubicó dentro del top 50 mundial y la posicionó como la segunda mejor institución de América Latina, según el ranking.

En ese mismo grupo se encuentra la Fundación Cardioinfantil – LaCardio, con sede en Bogotá, que ocupó el lugar 48 a nivel global. Por su parte, la Fundación Santa Fe de Bogotá se situó en la posición 54, lo que le permitió mantenerse dentro del top 100 y mejorar su ubicación frente al año anterior.

Además de las tres instituciones incluidas en el top 100, el ranking también incorporó a otros hospitales colombianos dentro del top 250 mundial, como el Hospital Universitario de Santander, el Hospital Universitario San Vicente de Paul y el Instituto Nacional de Cancerología.

Cómo evalúa Brand Finance a los hospitales académicos

El Brand Finance Global Top 250 Hospitals se centra en los llamados Centros Médicos Académicos (AMCs) y estructura su medición en tres componentes principales: atención al paciente, investigación y educación médica. A estos se suman indicadores como reputación entre profesionales de la salud, acreditaciones internacionales, resultados clínicos, innovación y percepción de calidad.

Colegios privados en la cuerda floja: 100 instituciones cerraron en Colombia durante el 2025
RELACIONADO

Colegios privados en la cuerda floja: 100 instituciones cerraron en Colombia durante el 2025

En la edición 2026, el primer lugar del ranking fue ocupado por Johns Hopkins Medicine, seguido por Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust y Stanford University Medical Center. El informe muestra una fuerte presencia de instituciones de Estados Unidos y Europa, junto con una mayor participación de hospitales de otras regiones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Largas filas de pacientes de la Nueva EPS por falta de medicamentos: 30.000 fórmulas represadas en Tolima

Boyacá

Paciente ve pasar el calendario mientras sigue esperando que le den la insulina: ¿Quién responde?

Donald Trump

Presidente Trump lanzó sitio web para comprar medicamentos más baratos en EE. UU.

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Consulte el resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 9 de febrero de 2026, con los números ganadores y el resumen del sorteo.

La casa de los famosos

¡Caos en La Casa! Así fue el icónico ingreso de Karola a la casa más famosa de Colombia

La creadora de contenido impactó a más de un jugador al llegar por medio de la dinámica de los “congelados”.

Venezuela

Parlamento venezolano aplaza discusión de ley de amnistía: ¿cuándo será?

Aeropuerto El Dorado

Así funciona el plan de contingencia ante el caos en Migración Colombia en principales aeropuertos del país

Luis Suárez

¡Imparable! Luis Javier Suárez marcó al 90+10 y salvó al Sporting ante Porto