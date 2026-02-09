Estos son los mejores hospitales de Colombia: dos están en el top 50 a nivel mundial

Colombia aparece nuevamente en un listado global que mide el desempeño y la reputación de los hospitales universitarios. En la edición 2026 del Global Top 250 Hospitals, elaborado por la firma internacional Brand Finance, tres instituciones del país fueron clasificadas entre los 100 mejores centros médicos académicos del mundo, de acuerdo con los resultados publicados en el informe.

El estudio analiza más de 500 marcas hospitalarias a nivel internacional y se enfoca en la evaluación comparativa de hospitales con funciones asistenciales, académicas y de investigación. La clasificación es utilizada como insumo por actores del sector salud, tanto públicos como privados, para identificar tendencias y referentes en atención médica especializada.

Qué posiciones ocuparon los hospitales colombianos

Dentro del listado global, la Fundación Valle del Lili, ubicada en Cali, fue la institución colombiana con mejor desempeño, al alcanzar el puesto 45. Este resultado la ubicó dentro del top 50 mundial y la posicionó como la segunda mejor institución de América Latina, según el ranking.

En ese mismo grupo se encuentra la Fundación Cardioinfantil – LaCardio, con sede en Bogotá, que ocupó el lugar 48 a nivel global. Por su parte, la Fundación Santa Fe de Bogotá se situó en la posición 54, lo que le permitió mantenerse dentro del top 100 y mejorar su ubicación frente al año anterior.

Además de las tres instituciones incluidas en el top 100, el ranking también incorporó a otros hospitales colombianos dentro del top 250 mundial, como el Hospital Universitario de Santander, el Hospital Universitario San Vicente de Paul y el Instituto Nacional de Cancerología.

Cómo evalúa Brand Finance a los hospitales académicos

El Brand Finance Global Top 250 Hospitals se centra en los llamados Centros Médicos Académicos (AMCs) y estructura su medición en tres componentes principales: atención al paciente, investigación y educación médica. A estos se suman indicadores como reputación entre profesionales de la salud, acreditaciones internacionales, resultados clínicos, innovación y percepción de calidad.

En la edición 2026, el primer lugar del ranking fue ocupado por Johns Hopkins Medicine, seguido por Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust y Stanford University Medical Center. El informe muestra una fuerte presencia de instituciones de Estados Unidos y Europa, junto con una mayor participación de hospitales de otras regiones.