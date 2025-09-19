La alianza que lleva vida a La Guajira: sangre y esperanza en vuelo

Gracias a la alianza entre el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología, Innovación y Salud (IDCBIS) y el programa Avión Solidario de LATAM, miles de hemocomponentes, tejidos y células madre son trasladados de forma segura hasta hospitales en zonas donde no existen bancos de sangre, como La Guajira. Una operación silenciosa, pero vital, que conecta la ciencia con la esperanza de pacientes que necesitan transfusiones y trasplantes urgentes.

El corazón de la operación: el Banco Distrital de Sangre

En el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología, Innovación y Salud (IDCBIS) funciona el Banco Distrital de Sangre, un centro que procesa y conserva miles de hemocomponentes cada mes. Desde allí, se abastecen pacientes que requieren transfusiones en Bogotá y otras regiones del país. Además de sangre, el banco maneja tejidos y células madre que son esenciales en tratamientos de enfermedades graves como la leucemia.

El programa “Dar Células” es un ejemplo de innovación: permite que cualquier persona pueda inscribirse como donante voluntario de células que forman la sangre, ofreciendo una nueva oportunidad de vida a quienes enfrentan diagnósticos complejos.

LATAM y su Avión Solidario: alas para la vida

La logística es un reto mayúsculo. En lugares como La Guajira, donde no existen bancos de sangre, las necesidades médicas son urgentes y constantes. Aquí es donde entra en acción el Avión Solidario de LATAM. Con más de 20 envíos de hemocomponentes en alianza con el IDCBIS, la aerolínea ha logrado conectar a los pacientes de zonas apartadas con el recurso vital que necesitan.

Andrés, jefe de operaciones de carga en Bogotá, explica que las cajas con sangre y tejidos llegan justo antes de cada vuelo para garantizar que se conserven en las mejores condiciones. “Entendemos la urgencia de esta carga. Siempre disponemos de un avión listo para que llegue de manera rápida y segura”, asegura.

La ciencia y la logística al servicio de la salud

El proceso no se limita a trasladar cajas. Cada envío requiere coordinación minuciosa: conservación en frío, tiempos de entrega ajustados y protocolos estrictos de bioseguridad. La unión de ciencia y logística permite que los hemocomponentes lleguen en condiciones óptimas a hospitales de Maicao, Riohacha y otras localidades de La Guajira.

Este puente aéreo representa un alivio para médicos y pacientes que, sin estos recursos, verían limitadas sus posibilidades de atención. De esta manera, el programa Avión Solidario se convierte en un aliado estratégico para el sistema de salud colombiano.

Una alianza que salva vidas

La experiencia demuestra que cuando instituciones científicas y empresas privadas trabajan juntas, los beneficios se multiplican. El Banco Distrital de Sangre aporta el conocimiento y los recursos biológicos, mientras LATAM garantiza la velocidad y la cobertura.

Gracias a esta unión, cientos de pacientes han recibido transfusiones oportunas y trasplantes vitales en zonas donde, de otra manera, no habrían tenido acceso. La iniciativa no solo salva vidas, también refuerza la importancia de la solidaridad y la cooperación en tiempos de necesidad.

