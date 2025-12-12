Autoridades piden adoptar medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus H3N2 en Europa

El avance acelerado del virus de la influenza A (H3N2) ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias en Europa, Asia y Estados Unidos, luego de que organismos internacionales confirmaran la presencia de esta variante en más de 30 países.

Preocupación en Europa por aumento de casos de influenza A (H3N2)

El brote, que se presenta de manera anticipada respecto a temporadas anteriores, ha llevado a varios gobiernos a reforzar medidas de bioseguridad y a emitir nuevas recomendaciones para la población.

En el Reino Unido, la situación es especialmente crítica. Durante la última semana, los centros hospitalarios registraron un promedio de 2.660 hospitalizaciones diarias relacionadas con la denominada “supergripe”, una variante asociada al virus H3N2 que ha mostrado una rápida capacidad de contagio y un incremento sostenido de casos graves.

Por otro lado, España también atraviesa un aumento récord de pacientes con síntomas gripales. Ante la presión asistencial y la acelerada propagación del virus, las comunidades autónomas de Aragón, Murcia y Cataluña impusieron nuevamente el uso obligatorio de tapabocas en centros sanitarios y otros espacios sociales, con el fin de contener la transmisión.

Los especialistas han advertido que esta variante puede generar síntomas intensos y de progresión rápida, entre los que destacan fiebre alta, dolor muscular y cefalea, tos seca, malestar gastrointestinal, fatiga extrema, entre otros.

Estos cuadros han llevado a un aumento significativo de consultas médicas y de ocupación hospitalaria en varios países.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo un llamado especial a los grupos de mayor vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, gestantes y niños pequeños, a vacunarse contra la influenza lo antes posible para reducir el riesgo de complicaciones y hospitalización.

Asimismo, los organismos de salud en distintos continentes insisten en adoptar medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en ambientes concurridos, la ventilación de espacios y el aislamiento ante la aparición de síntomas.