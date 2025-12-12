CANAL RCN
¡Cuidado! Estudio revela que consumir comida chatarra podría afectar la memoria

Expertos señalan que los alimentos grasos generan efectos casi inmediatos en el cerebro en solo cuatro días.

Pizza y hamburguesa
Foto: Frrepik

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
05:52 p. m.
Según un estudio dirigido por el doctor Juan Song y Taylor Landry, de la UNC School of Medicine de Carolina del Norte (Estados Unidos), se encontró que un grupo específico de células cerebrales ubicadas en el hipocampo, las interneuronas CCK, se vuelve excesivamente activo tras el consumo de alimentos altos en grasa.

¿Qué dice el estudio?

La investigación demuestra que la comida chatarra puede reconfigurar el centro de la memoria del cerebro. Los investigadores observaron que estas células modifican su actividad en respuesta a la disminución de glucosa, y que este cambio es suficiente para afectar los procesos de memoria.

Además, señalan que los alimentos grasos generan efectos casi inmediatos en el cerebro, incluso antes de que aparezca el aumento de peso o la diabetes, ya que los circuitos de memoria son altamente sensibles a este tipo de estímulos.

El estudio también sugiere que una dieta rica en grasas saturadas puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como Alzhéimer o demencia.

¿Cómo se podría mejorar la salud cerebral?

Los investigadores plantean que diversas intervenciones, como modificaciones en la dieta y periodos de ayuno intermitente, podrían ayudar a preservar la salud cerebral frente a la obesidad y a la neurodegeneración.

“Este trabajo destaca cómo lo que comemos puede afectar rápidamente la salud cerebral y cómo intervenciones tempranas, ya sea mediante ayuno o medicación, podrían proteger la memoria y reducir el riesgo de problemas cognitivos a largo plazo vinculados a la obesidad y los trastornos metabólicos”, aseguró el doctor Song.

Por ello, el equipo continuará profundizando en cómo funcionan las neuronas sensibles a la glucosa, con el objetivo de comprender mejor su papel en la memoria y su relación con la alimentación.

