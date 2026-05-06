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Joven de 24 años murió esperando un traslado de la Nueva EPS, tras sufrir un ACV

Tras 10 días esperando la autorización del traslado para someterse a una cirugía, el joven murió en una clínica de Soledad.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
01:47 p. m.
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Sigue la crisis en el sistema de salud y los cientos de historias de pacientes que claman por soluciones que les permitan continuar con sus tratamientos y tener una atención médica oportuna y de calidad.

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En Soledad, Atlántico, un joven de 24 años que había sufrido un accidente cerebrovascular murió esperando que la Nueva EPS autorizara su traslado a un centro médico de mayor complejidad.

Diez días suplicando por el traslado

Se trata de Michelle Meléndez, quien necesitaba con urgencia someterse a una cirugía tras sufrir un ACV.

Tras 10 días esperando, en los que su familia rogó sin éxito por la autorización, el joven falleció.

"Rogamos, suplicamos, pedimos ayuda, hicimos de todo, pero nunca llegó, la EPS, nunca respondió”, contó Mayra Meléndez, hermana del joven.

¿Quién responde en casos como el de Michelle?

El caso de Michelle comenzó cuando sufrió un accidente cerebrovascular y fue llevado a la Clínica Porvenir, ubicada en el municipio de Soledad. Ante la gravedad de su condición, los médicos determinaron que requería un traslado urgente a un centro de mayor complejidad para realizar una cirugía que podría salvar su vida.

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Durante 10 días, la familia realizó múltiples solicitudes y hasta protestas frente a la clínica, sin obtener respuesta efectiva de la Nueva EPS.

Finalmente, la autorización para el traslado llegó demasiado tarde.

Michelle tenía 24 años y era el menor de 5 hermanos. Provenía de Nueva Venecia, un pueblo en el Magdalena. El joven tenía aspiraciones de continuar sus estudios y convertirse en el orgullo de su comunidad, sueños que quedaron truncados por las fallas en el sistema de salud.

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