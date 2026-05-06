Activan línea de emergencia 137 para atender urgencias y orientar pacientes en Bogotá

En medio del complejo panorama que atraviesa el sistema de salud en Bogotá, las autoridades distritales anunciaron la activación de una nueva herramienta para atender a los ciudadanos que enfrenten emergencias médicas.

Se trata de la línea 137, un servicio que busca orientar y redirigir a los pacientes ante situaciones urgentes, evitando congestión en hospitales y facilitando una respuesta más rápida y organizada.

Activan línea de emergencia 137 para atender urgencias en Bogotá

La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que este canal funcionará las 24 horas del día y contará con el acompañamiento de profesionales especializados que evaluarán cada caso en tiempo real.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, explicó el funcionamiento del servicio y su importancia en el contexto actual.

Apréndasela, 137. Esta es una línea de orientación y de redireccionamiento en caso de urgencia. Si usted tiene una urgencia hoy, puede llamar a esta línea y un grupo de profesionales lo van a atender y hacerle un triage telefónico. En este triage telefónico, igual que cuando va al hospital, van a determinar si usted tiene un triage 1, 2, 3, 4 o 5 y se determina la gravedad de su urgencia.

¿Qué se podrá hacer a través de esta línea de emergencia?

A través de este sistema, los especialistas podrán clasificar el nivel de urgencia del paciente, priorizar la atención y definir si requiere traslado a un centro asistencial o incluso el envío de una ambulancia.

Desde la entidad también destacaron que la Línea 137 es un servicio exclusivo para urgencias en salud, diseñado para brindar acompañamiento, orientación y direccionamiento en cualquier momento del día.

Con esta medida, las autoridades buscan optimizar la atención en salud en la ciudad y ofrecer una alternativa inmediata para los ciudadanos que requieran asistencia médica urgente.