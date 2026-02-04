Importante hospital de Bogotá pidió usar Urgencias solo en casos graves tras registrar sobreocupación del 320%

La Cardio lanzó una alerta pública por la crítica situación que atraviesa su servicio de Urgencias de Adultos, el cual actualmente presenta una sobreocupación del 320%, una cifra que supera ampliamente la capacidad instalada de la institución.

De acuerdo con el comunicado oficial, en los últimos meses el servicio de Urgencias se ha convertido para muchos usuarios en la primera opción de atención, principalmente por la alta capacidad resolutiva del hospital.

No obstante, la institución recordó que este servicio está diseñado exclusivamente para atender condiciones agudas, críticas o que representen un riesgo inmediato para la vida.

¿Por qué están registrando sobreocupación en el servicio de Urgencias?

Según explicó La Cardio, una parte considerable de los pacientes que llegan actualmente a Urgencias presenta diagnósticos que no requieren manejo urgente y que, bajo criterios médicos, podrían resolverse de manera segura a través de consultas programadas, atención prioritaria u otros servicios ambulatorios.

En esta misma situación se encuentran múltiples estudios diagnósticos que no necesitan atención inmediata y que, aun así, están siendo canalizados por el servicio de Urgencias.

Este uso inadecuado ha generado una presión extrema sobre el sistema y ha reducido la capacidad de respuesta oportuna para los pacientes que sí llegan con cuadros graves o en riesgo vital.

Importante hospital de Bogotá pidió usar Urgencias solo en casos graves

Ante la gravedad de la situación, la institución hizo un llamado directo y explícito a la ciudadanía para que acuda al servicio de Urgencias únicamente cuando la condición clínica represente un riesgo vital o requiera atención inmediata.

Cuando el estado de salud lo permita, recordó que los usuarios pueden optar por otros recursos del sistema, como consultar la red de urgencias según la complejidad de los síntomas, acudir a las Unidades de Atención Primaria de su asegurador, solicitar citas de control en centros especializados, acceder a servicios de teleconsulta o pedir citas prioritarias o de consulta externa.

De manera paralela, La Cardio informó que trabaja de forma articulada con las aseguradoras y con la red de atención en los procesos de remisión y ubicación de pacientes, con el objetivo de disminuir la sobreocupación y garantizar una atención segura, oportuna y de calidad.

La institución aseguró que evalúa de forma permanente esta situación e implementa las medidas necesarias para su manejo, reiterando su compromiso con brindar la mejor atención posible.

Sin embargo, advirtió que los niveles de servicio pueden verse impactados por esta condición y agradeció a la comunidad su comprensión, corresponsabilidad y colaboración frente a este complejo panorama.