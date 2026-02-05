CANAL RCN
Colombia

ELN habría secuestrado a médico y enfermera para atender a heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Información preliminar señala que el hombre y la mujer habrían sido sacados por la fuerza de su lugar de trabajo en el corregimiento de San Pablo para prestar atención a los guerrilleros.

ELN anunció cese al fuego desde el 24 de diciembre, tras despiadado paro armado
Foto: montaje realizado con imágenes de la emisión de Noticias RCN y API

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
01:51 p. m.
Durante la noche de este miércoles 4 de febrero, el Ejército Nacional realizó un operativo militar contra el ELN que no solo dejó bajas en esa estructura armada, sino que también destapó un grave hecho que hoy centra la atención de las autoridades: el presunto secuestro de un médico y una enfermera para atender a guerrilleros heridos.

Bombardeo del Ejército contra el ELN dejó 7 muertos

La acción se llevó a cabo hacia la medianoche del miércoles, cuando las Fuerzas Militares bombardearon un campamento del Frente de Guerra Nororiental del ELN en el sector de La Angalia, zona rural de Norte de Santander.

De acuerdo con el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, el objetivo era una estructura compuesta por entre 50 y 60 integrantes.
Tras el ataque aéreo, tropas especiales del Ejército ingresaron al área para asegurar el lugar.

El balance oficial reporta la muerte de siete presuntos integrantes de la guerrilla, al menos 15 heridos, la captura de uno de ellos y la incautación de abundante material de guerra, incluidos fusiles, drones, granadas adaptadas para ser lanzadas desde aeronaves no tripuladas y minas antipersonales.

Sin embargo, uno de los hallazgos más delicados del operativo tiene que ver con personal de salud. Según información preliminar que está en proceso de verificación, un médico y una enfermera habrían sido sacados por la fuerza de su lugar de trabajo en el corregimiento de San Pablo para prestar atención a los guerrilleros lesionados durante el bombardeo.

Un médico y una enfermera habrían sido secuestrados por el ELN

“Estamos verificando. La información que tenemos es que un médico y una enfermera que se encontraban en el sector de San Pablo, cumpliendo con su labor médica, son secuestrados y los llevaron para atender a los diferentes miembros de esta estructura”, explicó el general López.

De momento, las autoridades analizan las circunstancias en que se produjo esta retención.
El oficial también indicó que entre los muertos estaría alias Chucky, señalado como segundo cabecilla del llamado batallón de fronteras del ELN.

Según la información militar, llevaba cerca de 18 años en la organización y era vinculado a acciones armadas en el Catatumbo, además de disputas con otras estructuras ilegales en la zona.

