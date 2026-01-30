Sonambulismo: estas son algunas de las causas desconocidas de dicho trastorno

El sonambulismo es un trastorno propio de las personas que se levantan y caminan al estar dormidas. Aunque este se genera comúnmente en niños, los síntomas se dejan de presentar cuando llegan a la adolescencia.

Según expertos, el sonambulismo, en algunas ocasiones, no representa un problema serio y no requiere de tratamiento. No obstante, cuando se presenta recurrentemente podría ser un indicio de un trastorno subyacente al sueño.

Causas del sonambulismo

Especialistas de Mayo Clinic aseguran que es importante tomar medidas cuando una persona presenta síntomas del sonambulismo para evitar que esta se llegue a lastimar al caminar dormida.

Al ser considerado como una parasomnia, conducta o experiencia no deseada durante el sueño, este trastorno se presenta en el estado de vigilia o el tiempo de mayor profundidad sin movimientos oculares rápidos.

Por esto, los especialistas revelaron algunos factores que pueden causar sonambulismo, tales como: No dormir lo suficiente, estrés, fiebre, alteraciones en el horario de sueño, viajes o interrupciones del sueño.

Así mismo, algunas infecciones subyacentes que pueden generar sonambulismo son la apnea obstructiva del sueño, tomar medicamentos como hipnóticos, sedantes y algunos para tratar enfermedades mentales, síndrome de las piernas inquietas y enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Factores de riesgo del sonambulismo

Algunas de las principales complicaciones de este trastorno son: hacerse daño a la hora de realizar las caminatas nocturnas, tener una interrupción del sueño que dure más tiempo de lo normal, alterar el sueño de las demás personas.

Otros de los factores de riesgo son la genética ya que este trastorno podría ser hereditario y la edad, pues el sonambulismo ocurre con mayor frecuencia en niños que adultos.