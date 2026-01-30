CANAL RCN
Salud y Bienestar

Sonambulismo: estas son algunas de las causas desconocidas de dicho trastorno

Pese a que el sonambulismo no requiere de tratamientos, este se puede relacionar a otros trastornos del sueño.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 30 de 2026
08:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sonambulismo es un trastorno propio de las personas que se levantan y caminan al estar dormidas. Aunque este se genera comúnmente en niños, los síntomas se dejan de presentar cuando llegan a la adolescencia.

Según expertos, el sonambulismo, en algunas ocasiones, no representa un problema serio y no requiere de tratamiento. No obstante, cuando se presenta recurrentemente podría ser un indicio de un trastorno subyacente al sueño.

Impacto de la soltería a los 30 años: estudio con 17.000 jóvenes reveló efectos para la salud mental
RELACIONADO

Impacto de la soltería a los 30 años: estudio con 17.000 jóvenes reveló efectos para la salud mental

Causas del sonambulismo

Especialistas de Mayo Clinic aseguran que es importante tomar medidas cuando una persona presenta síntomas del sonambulismo para evitar que esta se llegue a lastimar al caminar dormida.

Al ser considerado como una parasomnia, conducta o experiencia no deseada durante el sueño, este trastorno se presenta en el estado de vigilia o el tiempo de mayor profundidad sin movimientos oculares rápidos.

Por esto, los especialistas revelaron algunos factores que pueden causar sonambulismo, tales como: No dormir lo suficiente, estrés, fiebre, alteraciones en el horario de sueño, viajes o interrupciones del sueño.

Así mismo, algunas infecciones subyacentes que pueden generar sonambulismo son la apnea obstructiva del sueño, tomar medicamentos como hipnóticos, sedantes y algunos para tratar enfermedades mentales, síndrome de las piernas inquietas y enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Ante el pico respiratorio, impulsan la consulta prioritaria para evitar el colapso del sistema de salud en Bogotá
RELACIONADO

Ante el pico respiratorio, impulsan la consulta prioritaria para evitar el colapso del sistema de salud en Bogotá

Factores de riesgo del sonambulismo

Algunas de las principales complicaciones de este trastorno son: hacerse daño a la hora de realizar las caminatas nocturnas, tener una interrupción del sueño que dure más tiempo de lo normal, alterar el sueño de las demás personas.

Otros de los factores de riesgo son la genética ya que este trastorno podría ser hereditario y la edad, pues el sonambulismo ocurre con mayor frecuencia en niños que adultos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salud mental

Impacto de la soltería a los 30 años: estudio con 17.000 jóvenes reveló efectos para la salud mental

Enfermedades

Ante el pico respiratorio, impulsan la consulta prioritaria para evitar el colapso del sistema de salud en Bogotá

Medicamentos

¿Ahora sí llegarán los medicamentos? Supersalud anuncia plan de choque tras reconocer fallas en la entrega

Otras Noticias

Conciertos

Colombia vive su mayor auge de eventos en vivo: ojo a las cifras de 2025

Colombia rompió récords en 2025 con más conciertos, ventas históricas y una creciente comunidad de fans de eventos en vivo.

Cali

Hospital Universitario de Cali registra sobreocupación del 400% en servicio de urgencias

Las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional tienen en jaque la salud de los pacientes que no son recibidos en hospitales por billonarias deudas.

Atlético Bucaramanga

Cánticos, banderas y bengalas: el conmovedor adiós a Camilo Rojas Rey en Bucaramanga

La casa de los famosos

¿Sonámbulo en La Casa de los Famosos?: participante angustió a sus compañeros a altas horas de la noche

Venezuela

Delcy Rodríguez anunció ley de amnistía para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide