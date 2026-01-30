¿Ahora sí llegarán los medicamentos? Supersalud anuncia plan de choque tras reconocer fallas en la entrega

La Superintendencia Nacional de Salud reconoció que durante el año anterior la entrega de medicamentos no fue completa.

De acuerdo con su propio balance, el cumplimiento promedio fue del 84%, una cifra que registra a los miles de usuarios que quedaron si recibir sus fórmulas de manera integral.

Ante esto, la entidad anunció un paquete de medidas para este años que busca corregir esas fallas. ¿Qué incluye el plan?

¿Qué pasará con los medicamentos tras el 'Plan de Choque' de Supersalud?

De acuerdo con el comunicado oficial, la Superintendencia Nacional de Salud fortalecerá tres frentes clave: tecnología, analítica de datos y talento humano, ampliando así la cobertura en todo el país.

Uno de los anuncios más importantes es la implementación de un 'Plan de Choque' para mejorar la entrega de medicamento, la meta con este punto es que el 100% de las fórmulas sean entregadas de manera completa.

En paralelo, la entidad priorizará la atención y revisión del 100% de los reclamos en salud que actualmente se encuentran abiertos o vencidos, poniendo especial atención en aquellos casos que representan un riesgo para la vida de los pacientes.

¿Qué otros factores mejorarán?

Otro de los ejes del plan es el incremento de auditorías y apoyo técnico a aseguradores y prestadores. Mientras que en 2025 se realizaron 46 auditorías, para 2026 están previstas 69 visitas de control.

Además, la asistencia técnica a EPS e IPS pasará de 48 a 104 acciones, con el objetivo de fortalecer la supervisión y mejorar la calidad de la atención.

La Superintendencia también proyecta realizar 7.000 audiencias de conciliación extrajudicial, con la meta de recuperar al menos el 70% del valor confirmado de los acuerdos de pago exigibles, un esfuerzo orientado a aliviar las tensiones financieras del sistema.

En materia territorial, el plan contempla acciones de inspección y vigilancia en el 100% de los nuevos territorios priorizados, el fortalecimiento de la Red de Controladores, la apertura de una nueva sede institucional y la ejecución de 190 acciones de control directo en diferentes regiones del país.

Finalmente, la Supersalud también anunció que avanzará en gestiones para suspender los embargos a los recursos del sistema de salud, así como en la reglamentación de la vigilancia a la integración vertical y un aumento del 30% en acciones administrativas, judiciales, de conciliación y supervisión.