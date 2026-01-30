CANAL RCN
Internacional Video

Delcy Rodríguez anunció ley de amnistía para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide

En un evento en el Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta interina hizo el importante anuncio para los privados de la libertad por el régimen.

Reuters

enero 30 de 2026
06:48 p. m.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy rodríguez, anunció una ley de amnistía para todos los presos políticos del país, que serían más de 700.

Al mismo tiempo, se confirmó el cierre del temido Helicoide, llamado la cárcel o centro de torturas del régimen.

Estoy anunciando una ley de amnistía general y estoy instruyendo que esta ley sea llevada a la Asamblea Nacional para promover la convivencia pacífica en Venezuela.

Lo que se sabe de la ley de amnistía para los presos políticos

La ley propuesta podría afectar a cientos de detenidos que permanecen tras las rejas en el país sudamericano, así como a expresos que ya han obtenido la libertad condicional.

La nueva ley abarcará casos desde 1999 hasta la actualidad, pero excluirá a quienes puedan haber participado en asesinatos, graves abusos contra los derechos humanos y narcotráfico, afirmó Rodríguez.

Que sea una ley que sirva para sanar las heridas dejadas por la confrontación política, la violencia y el extremismo. Que sirva para restablecer la justicia en nuestro país y la convivencia pacífica entre los venezolanos.

Cerrarán el Helicoide, el llamado centro de tortura d elos presos políticos

Desde un evento en el Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez también aseguró que el centro de detención del Helicoide, ubicado en Caracas, que grupos de derechos humanos han denunciado durante mucho tiempo como una cárcel de abusos contra los presos políticos, se convertirá en un centro de deportes y servicios sociales.

En 2022, un informe de las Naciones Unidas afirmó que los organismos de seguridad del Estado venezolano sometieron a tortura a los detenidos en la infame prisión, originalmente diseñada como centro comercial. El régimen rechazó las conclusiones de la ONU.

Familiares de presos del Helicoide han realizado vigilias y acampado durante las noches afuera de la prisión en las últimas semanas, exigiendo la liberación de sus familiares.

