Cánticos, banderas y bengalas: el conmovedor adiós a Camilo Rojas Rey en Bucaramanga

Bucaramanga se vistió de luto este viernes 30 de enero de 2026 para despedir a Camilo Andrés Rojas Rey, el joven de 24 años cuya vida fue arrebatada en un acto de intolerancia.

El lamentable suceso ocurrió el pasado 27 de enero, tras el Clásico del Oriente, cuando seguidores del Cúcuta Deportivo lo agredieron mortalmente. La ceremonia fúnebre no solo fue un acto de duelo, sino una masiva manifestación de rechazo a la violencia que empaña el fútbol profesional colombiano.

Los actos fúnebres iniciaron con una multitudinaria caravana que partió desde la funeraria San Pedro hacia las inmediaciones del estadio Américo Montanini. Cientos de personas, entre familiares y miembros de la barra Fortaleza Leoparda Sur, acompañaron el féretro en un recorrido cargado de simbolismo.

Camilo, quien asistía fielmente al escenario deportivo desde 2019, recibió un homenaje sonoro con cánticos y banderas auriverdes en la glorieta del estadio, el lugar donde tantas veces celebró con el equipo "Leopardo".

Homenaje a la memoria de Camilo Rojas Rey, hincha de Bucaramanga asesinado

Hacia las 2:30 p. m., la capilla del Parque Memorial Tierra Santa recibió a la comitiva para una sentida ceremonia religiosa.

Durante la eucaristía, amigos cercanos y allegados destacaron la calidad humana del joven, describiéndolo como un compañero leal y un apasionado del deporte que jamás concibió la violencia como parte del barrismo.

Julián Dávila, uno de sus amigos más cercanos, tomó la palabra para instar a los asistentes a mantener vivo el legado de paz que Camilo representaba.

“Camilo era más que un hincha; era ese amigo fiel y un excelente seguidor. Queremos que su legado permanezca y que, al salir de aquí, lo recordemos con el corazón”, expresó Dávila ante una audiencia conmovida.

Los mensajes de perdón también marcaron la jornada, pues los familiares manifestaron su deseo de que la justicia divina y terrenal actúe sobre los responsables, enfatizando que la víctima siempre rechazó cualquier forma de agresión hacia sus semejantes.

No para la violencia entre barras bravas: un llamado a la paz

El féretro de Camilo Andrés Rojas Rey fue sepultado entre escenas de profundo dolor, acompañadas por la música característica de las barras y el humo de bengalas auriverdes que tiñeron el cielo del camposanto.

Este trágico desenlace ha reavivado el debate nacional sobre la seguridad en los estadios y la necesidad de erradicar la violencia entre las denominadas barras bravas, especialmente en encuentros de alta rivalidad como el clásico entre el Atlético Bucaramanga y el Cúcuta Deportivo.